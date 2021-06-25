البيئة عن «التعويز اللاهوائي»: يقلل الضغط على محطات المخلفات

قال الدكتور علي أبوسنة، مساعد وزير البيئة للمشروعات، إنه وخلال الـ7 سنوات الماضية شهد ملف البيئة في مصر تطور واهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية، وكان على رأس الأولويات ملف البيئة وما يخص ملفات تنميتها، حتى باتت مصر من الدول التي تواكب هذا التحول على مستوى العالم.

تحول المخلفات البلدية والزراعية إلى طاقة

وأضاف «أبوسنة»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مانشيت»، والذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن أول محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة في مصر بمحافظة الفيوم هي أولى الوحدات تنفيذا في مصر بتكنولوجيا حديثة تسمي «التغويز الاهوائي»، إذ تعمل لأول مرة في مصر وتناسب القرى المصرية، حيث تحول المخلفات البلدية والزراعية إلى طاقة.

وأوضح، أنه تم تركيب أول وحدة بإحدى قرى محافظة الفيوم، لافتا إلى أن تلك التكنولوجيا «التغويز الاهوائي» لا تحرق المخلفات ولكنها تحولها إلى غاز وسماد عضوي عالي القيمة يسمي بـ«الفحم النباتي الجاف» والذي يتم استخدامه كسماد للأرض: «بتدخل المخلفات في النظام وبيتم تقطيعها لأجزاء صغيرة وتجفيفها ثم تدخل على وحده بتحول الملفات بدون حرق لغاز الهيدروجين مع أول أكسيد الكربون، وبعدين بنجمعه في تانكات ونحرقه في محول كهربائي وبيتحول لكهرباء، والباقي من عملية التحويل بيكون سماد بيوصل لـ25% من الكميات اللي داخلة».

توفير فرص عمل للشباب

وأكد مساعد وزير البيئة للمشروعات، أن ميزة تلك الوحدة هي كونها وحدة صغيرة تستطيع تحويل 2.5 طن في اليوم، وتناسب كافة القرى المصرية، ومن السهل أن يتم تكرارها في كل القرى المصرية خاصة في مبادرة «حياة كريمة»: «هذه الوحدات هتكون مناسبة جدا للمبادرة وهتقلل الضغط على محطات المعالجة الكبيرة للمخلفات، وهتوجد فرص عمل كبيرة جدًا للشباب، وحاليًا بنناقش تصنيعها المحلي لأنه هيوفر نصف التكلفة».