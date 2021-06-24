«شريان حياتنا».. مبادرة بأسوان لتنظيف نهر النيل من مخلفات البلاستيك

أطلقت مؤسسة أم حبيبة بأسوان مبادرة لتنظيف النيل، تحت عنوان «نيلنا مسؤوليتنا» بهدف استعادة النظم البيئية، بالتعاون مع مبادرة «ضد البلاستك»، وجهاز شئون البيئة، والمجلس المحلى ومبادرة «بانلاستيك»، وذلك ضمن برنامج تنمية مهارات شباب وفتيات المحافظة بالتعاون مع مؤسسة الأغاخان والحكومة الكندية.

وذكر بيان صادر عن مؤسسة «أم حبيبة»، أنه في ظل التزايد المستمر لمخاطر وأضرار البلاستيك على النظام البيئى واستدامتته، ومساعي دول العالم لحظر استخدامه لحمايتنا من أضراره، تتجه مصر لإيجاد حلول للمشكلة، خاصة بعد توصل بعض الأبحاث، إلى أنه من المحتمل أن يتجاوز البلاستيك حجم الأسماك في مياه البحار والمحيطات بحلول عام 2050.

وأوضح البيان أن هدف المبادرة هو نشر التوعية للأفراد عن خطورة استخدام البلاستك وقدرته على عدم التحلل لأكثر من 150 عاما والمحافظة على شريان حياتنا، نهر النيل.

وقالت فرح كشاف، استشارية النوع الاجتماعى والتنمية المستدامة بالمؤسسة: "إن زراعة الأشجار أو تنظيف النيل من المخلفات، تساعد كثيرًا على استعادة النظام البيئي، مشددة على أهمية استخدام أكياس قابلة للتحلل أو شنط مصنوعة من الأقمشة، لان أفعالا صغيرة من كل شخص قادرة على صناعة فارق كبير للمحافظة على البيئة".

بدورها، أضافت منى راجح، صاحبة مبادرة «ضد البلاستك» "لبيئتنا حق كبير علينا، ومهمتنا الأساسية الحفاظ عليها من أى ضرر".

وتأتي المبادرة في إطار حملة «شهر البيئة» التي أطلقتها مؤسسة «أم حبيبة» احتفالاً باليوم العالمى للبيئة، وتستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث المواطنين، وبخاصة الشباب، على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال المقبلة.

شارك فى المبادرة أكتر من ثلاثين شابا وفتاة وأطفال، بهدف توعيتهم للمحافظة على النيل من المخلفات، لأن الاستخدام الخاطئ لمصدر أساسى مثل نهر النيل يؤثر بشكل رئيسي ومباشرعلى حياة الأفراد وعلى التنوع البيولوجي.

وشملت المبادرة، عدداً من الجزر النيلية بمدينة أسوان، باستخدام أدوات ومستلزمات نظافة صديقة للبيئة، مثل شباك وأكياس قابلة للتحلل، من خلالها تم انتشال زجاجات وأكياس بلاستيك ومخلفات أخرى.