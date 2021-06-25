هل يمكن اكتشاف علاج للأمراض المزمنة؟.. باحث مصري في أمريكا يجيب

كشف الدكتور طارق عبدالعزيز باحث مصري من محافظة المنيا في مرحلة ما بعد الدكتوراه بجامعة تكساس الأمريكية، تفاصيل اكتشافه أحد البروتينات المسببة لمرض ضغط الدم، وحصوله على جائزة التميز العلمي من الجمعية الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء، وإمكان التوصل لعلاج للأمراض المزمنة، موضحًا أن البحث العلمي يستهدف معرفة المسارات الأساسية للمرض من أجل التوصل لطريقة العلاج.

وقال عبدالعزيز خلال لقاء عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: إن «الصعوبة دائما ما تكون متمثلة في التعرف على سر الخلل الذي يصيب الخلايا، ومشكلة مرض ضغط الدم مثلًا أن مسبباته كثيرة جدا، وبالتالي فنحن نتعامل معه خطوة بخطوة لمعرفة المسارات والتوصل إلى العلاج».

وأضاف الباحث المصري في مرحلة ما بعد الدكتوراه: أن «فهم مسببات هذا النوع من الأمراض سيصل بنا إلى طريقة العلاج، ووظيفتنا في كلية العلوم هي التوصل إلى مسببات الأمراض».

وحول حصوله على جائزة أفضل باحث ما بعد الدكتوراه في قسمه بجامعة تكساس، أوضح: «هذه الجائزة جاءت بعد حصولي على جائزة التميز الأولى بأسبوع، نتيجة اكتشافي بشأن مرض ضغط الدم، بالإضافة إلى الأبحاث العلمية التي نشرتها في آخر عام ونصف العام».

وفي نهاية لقائه، سأله مقدم البرنامج عن الفارق بين التعليم في أمريكا والتعليم الذي تلقاه في جامعة المنيا، فرد قائلًا: «فكرة الماجستير بدأت هنا في جامعة المنيا، ثم حصلت على درجة الدكتوراه من فرنسا، ولم أشعر بفارق كبير إلا في الأدوات الموجودة، لكن عندما يسافر الباحث أو الأستاذ المصري للخارج فإنه يثبت نفسه، ونحصل على الدكتوراه بتفوق، ونحصل على الجوائز أيضًا في كل مكان، وطالما الأدوات متاحة فإننا نستطيع أن نحقق الإنجازات، والجامعات المصرية ينقصها توفر الإمكانات فقط».