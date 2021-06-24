مزاد علني لبيع وحدات سكنية وتجارية بالدقهلية

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية، طرح الإدارة المركزية للمبيعات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن بيع بالمزاد العلني لمحال ووحدات سكنية وحضانات ومخبز ونادي رياضي، تابعين لوزارة الإسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية، مشيرة إلى توافر كراسة الشروط بمديرية الإسكان بدءً من 4 يوليو المقبل، على أن تعقد جلسة المزاد يوم 11 من الشهر نفسه.

الوحدات المتزايد عليها

1- بيع (16) محلًا بمساحة 20.5 متر مربع للمحل الواحد، إضافة إلي حضانة بمساحة 540.56 متر مربع، ومخبز بمساحة 244 متر مربع بالإسكان الاجتماعي بمنطقة الشيخ زايد بمدينة جمصة.

2- بيع (29) محلًا بالإسكان الاجتماعي بمنطقة حوض السبعين مركز ومدينة نبروه بمساحات تتراوح من 12.30 متر مربع إلى 22.5 متر مربع.

3- بيع (32) محلًا بالإسكان الاجتماعي بمنطقة عرفات شلباية بمدينة المنزلة بمساحات تتراوح من 12.3 متر مربع إلي 22.5 متر مربع.

4- بيع (21) وحدة سكنية استثمارية كائنة بعمارات مشروع الاسكان الاجتماعي بمستعمرة الجزائر بمدينة بلقاس بمساحة 90 متر مربع للوحدة الواحدة.

5- بيع حضانتين بالقطاعين الشرقي والغربي بمساحة 183.6 متر مربع للحضانة الواحدة، بالإضاف إلي نادى الزهور الرياضي بمساحة 2660 متر مربع بالمنحة الإماراتية بجمصة.

شروط دخول المزاد

تقام جلسة المزاد بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة الدقهلية، وثمن كراسة الشروط 400 جنيه تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه، وسداد 10% فور رسو المزاد، وباقي المبلغ 90 % خلال ثلاثة أشهر.

وتبدأ الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتُطلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي - الدقى – بمحافظة الجيزة، ومديرية الإسكان بمحافظة الدقهلية.

وأوضح الإعلان، أن البيع بدون عمولة والمعاينة أساس البيع، وثمن كراسة الشروط 400 جنيه، إضافة إلى الرسوم والدمغات المقررة طبقًا لقرار وزير المالية رقم (2) لسنة 2019 تنفيذا للقانون رقم (11) لسنة 2018 والقانون رقم (200) لسنة 2020، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط، وعلى المتزايدين اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا لشروط وزارة الصحة والسكان.