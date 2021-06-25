نواب «التنسيقية» يتفقدون مشروع بشائر الخير و«حياة كريمة» بالإسكندرية

تفقد وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع «بشائر الخير» بمحافظة الإسكندرية، حيث التقى وفد اللجنة، اللواء محمد شريف، محافظ الإسكندرية، في مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، بحضور قائد المنطقة اللواء أركان حرب فهمي هيكل.

وتابع وفد اللجنة نقل المواطنين من المناطق العشوائية، التي كانوا يقطنون فيها ويعانون بشدة، بسبب المستفيدين من استمرار العشوائية، إلى مشروع «بشائر الخير».

كما تضمنت زيارة اللجنة؛ متابعة مبادرة «حياة كريمة» والوقوف على آخر مستجداتها.

وضم الوفد من أعضاء التنسيقية؛ النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، والنائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.