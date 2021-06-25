مستشفى عين شمس التخصصي: أول جراحة بـ«روبوت» بمصر في أغسطس أو سبتمبر

قال الدكتور هشام أنور نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي، إن مستشفى عين الشمس التخصصي هي أول مستشفى بمصر ستشهد الجراحات الروبوتية، موضحًا أن عددا من دول العالم تجري هذه الجراحة منذ 20 عاما: «بدأنا من حيث انتهى الآخرون، وسنستخدم الجيل الثاني في الجراحات الروبوتية، وسنشهد أول جراحة من هذا النوع في الفترة من منتصف شهر أغسطس إلى أول سبتمبر».

وأضاف «أنور» في تصريحات تلفزيونية، إن هذه الجراحة دقيقة للغاية، وتتيح للروبوت الوصول إلى أماكن قد يصعب على الجراح الوصول إليه في استئصال بعض الأورام، مشددًا على أن الروبوت سيكون مساعدا للجراح، أي أن العنصر البشري سيكون أساس الجراحات الروبوتية لكن الروبوت ما هو إلا مساعد يحمل كاميرا يتحكم فيها الجراح للخروج بأفضل نتائج دون مضاعفات.

وتابع نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي، ان الجراحات الروبوتية ستستخدم في بعض الحالات مثل جراحات الكبد وجراحات القولون وبعض جراحات المسالك وأمراض النساء، أما جراحات المخ والعمود الفقري فإن هناك روبوتات أخرى مخصصة لها، ومن الوارد بعد إدخال الجراحات الروبوتية في جميع المجالات الجراحية بمستشفيات جامعة عين شمس ومستشفى عين شمس التخصصي.

وأكد، أن استخدام الروبوت يؤدي إلى تقليل المضاعفات وخروج المريض بسرعة من المستشفى وقلة استخدام الأدوية التي يحصل المريض عليها أثناء إقامته في المستشفى، لافتًا إلى أن الجامعة لديها روبوت جراحي واحد، وقد تحصل على جراحات أخرى.