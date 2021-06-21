قتلوا «شمشون».. المشدد 10 سنوات لـ3 أشخاص في عين شمس 

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى لبنة وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري، والسعيد محمود محمد، ومحمد أحمد بكر، وأمانة سر رجب شعبان، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين قتلوا جارهم لخلافات بينهما بمنطقة عين شمس.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية، أن المتهمين «ت. ر ، م. ع، م. أ» قتلوا المجني عليه عماد شمشون عمدا من غير سبق إصرار و لا ترصد بأن انقضوا عليه وأحكموا السيطرة عليه.

وقام المتهمان الثاني والثالث بطعنه عدة طعنات باستعمال أداة «كتر، كزلك»، بأماكن متفرقة من جسده حال تواجد المتهمة الأولى معهما في مسرح الجريمة لشد من أزرهما، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياته.

وأشارت التحقيقات إلى أن المجني عليه كان حاملا سلاحًا ناريًا «خرطوش» أطلق منه عيارا صوب المتهمة الأولى فتخطاها، وأصاب المتهم الثالث، فقام المتهمان على إثر ذلك بالانقضاض على المجني عليه، واستخلصا السلاح الناري منه، وبعد أن صار أعزلًا انهالا عليه ضربا وطعنا بأسلحة بيضاء، وكانت معهما المتهمة الأولى على مسرح الجريمة، فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته، وأضاف أن ذلك بسبب وجود خلافات بين المجني عليه والمتهمين.

وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم بالحكم السابق ذكره.