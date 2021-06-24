نقيب الإعلاميين: مشاريع تخرج «بنات عين شمس» تنبئ بمستقبل باهر لهن

شارك طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، في مناقشة مشاريع تخرج شعبة الإعلام كلية البنات جامعة عين شمس بحضور عدد من الإعلاميين والأكاديميين.

وناقش الحضور مشروعات التخرج الخاصة بطالبات الشعبة والتي انقسمت إلى أربعة مشاريع للإذاعة حملت عناوين« شمس جديد، رياح الغرب، حكاية شعب، مؤنث غير سالب».

وشملت المناقشة مشاريع تليفزيون على ثلاثة مشاريع «مشاعر اون لاين، حياة، خطوة نور»، كما تمثل مشروع تخرج طالبات الصحافة في تصميم موقع إليكتروني بعنوان «بنات عين شمس»، وفقًا لبيان صادر عن النقابة.

وأكد سعدة، أنه سعيد بمشاركة هذه الكوكبة من الإعلاميين في مناقشة مشاريع تخرج شعبة الإعلام في كلية البنات جامعة عين شمس.

وأثنى على التطور الذي حدث في كثير من مجالات الإعلام المختلفة، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وثورة الاتصال، التي تساهم بشكل كبير في رفع الكفاءة المهنية لخريجي الكلية.

وقال البيان: "إن النقيب عبر عن سعادته لما وجده في هذا الصرح العلمي الكبير كلية البنات جامعة عين شمس، وبما قدمته الخريجات من مشاريع متميزة تنبئ بمستقبل مبهر لهن، متمنيًا أن تتحمل الكلية مسؤلية بناء جيل جديد يساهم في بناء الدولة الوطنية".

يذكر أن المشاريع كانت تحت إشراف الدكتورة فاطمة القليني أستاذ علم الاجتماع في الكلية، وأستاذ مساعد دكتورة عالية عبد العال، وأستاذ مساعد شعبة الإعلام و مدرسي الإعلام في الشعبة، والدكتورة ليديا صفوت والدكتورة إيمان شاهين، بالإضافة إلى الأساتذة راندا محمد، شيماء محمد، إسلام حكيم، فاطمة شهاب، أسماء البدري، سارة عبد الستار، إسراء عاطف، ماريان ماجد.

كما اشترك في تقييم الطالبات عدد من الأكاديميين والإعلاميين على رأسهم الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، والدكتور رضا عكاشة رئيس قسم الصحافة في كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والإذاعيين محمد حسان ويثرب فاروق كبير مذيعي شبكة الشباب والرياضة، و ماهر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة راديو النيل السابق، و أيمن بدرة رئيس تحرير أخبار الرياضة والمخرجين، وسامح الشوادي ووحيد صبحي مؤسس ورئيس مهرجان cairo shots الدولي للأفلام القصيرة والوثائقية، بالإضافة إلى الكابتن تامر بجاتو لاعب النادي الأهلي والمنتخب الأسبق.

وعلى جانب آخر، كرمت كلية البنات جامعة عين شمس الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ على هامش مشاركتة في مناقشة وتقييم مشاريع التخرج لطالبات شعبة الإعلام بالكلية.