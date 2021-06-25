هل يوجد شروط لدخول معرض الكتاب 2021؟.. الصحة تجيب

تستعد وزارة الثقافة لإطلاق معرض الكتاب 2021، بداية من الشهر المقبل، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، يوميا عدا الجمعة، يكون من الواحدة ظهرًا إلى العاشرة مساء، تزامنًا مع قرب موعد معرض الكتاب2021، تساؤلات عديدة تم طرحها من قبل المواطنين، أبرزها هل يوجد شروط لدخول معرض الكتاب 2021؟، وهو الأمر الذي استعرضته وزيرة الصحة والسكان أمام مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، حول شروط دخول معرض الكتاب بالتعاون مع وزارة الثقافة.

هل يوجد شروط لدخول معرض الكتاب 2021؟

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، هناك مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتباعها لكي يتم السماح بدخول معرض الكتاب 2021، وتابعت «زايد» خلال كلمتها بمجلس الوزارة بأن الإجراءات الاحترازية تتضمن السماح لمن لديه إثبات تلقي لقاح كورونا عن طريق كود الـ QR بدخول المعرض، فضلًا عن تقديم تخفيضات لطالبي إجراء تحليل PCR.

اتباع الإجراءات الاحترازية

وناشدت وزيرة الصحة والسكان المواطنين عند دخول معرض الكتاب بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين في حال لمس أي أسطح وتطهيرها بالكحول وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة أو الزحام أو التكدس علي أي مكان، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة المواطنين.

وطالبت «زايد» من المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين، لا سيما الوصول إلى 40% منهم بنهاية العام الجاري، لافتة إلى التوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا، والتي وصل عددها إلى 429 مركزا على مستوى الجمهورية.