تنسيقية شباب الأحزاب تنظم تدريبا لنوابها

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدريبًا عن مكافحة جرائم الفساد، نفذه اللواء دكتور نبيل محمود حسن، أستاذ القانون الجنائي، عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة، المحاضر بجهاز مكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية.

وتناول التدريب عدة محاور، أهمها، جنايات الرشوة وأنواعها، وجناية استغلال النفوذ، وجناية الواسطة والمحسوبية، والاستيلاء والاختلاس، وجريمة المكافأة اللاحقة والتربح، والكسب غير المشروع، والإضرار بالمال العام.

شارك في التدريب من أعضاء مجلس النواب، النائب عمرو يونس، النائب محمد إسماعيل، النائبة غادة علي، النائبة مارثا محروس، النائب نادر مصطفي، النائبة آية مدني، النائبة رحاب عبدالغني، النائبة إيمان الألفي، النائب أحمد رمزي، والنائبة رشا كليب، ومن أعضاء مجلس الشيوخ، النائب أكمل نجاتي، النائبة سها سعيد، النائب محمد عزمي، النائبة نهي زكي، والنائبة هيام فاروق، ومن أعضاء التنسيقية محمد حامد.