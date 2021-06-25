كل ما تريد معرفته عن تمريض الأزهر بعد الإعدادية.. الشروط والأماكن

يعتبر معهد تمريض الأزهر بعد الإعدادية، أحد أفضل بدائل الثانوية العامة للطالبات، حيث يقبل الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية، وترغب الكثير من الفتيات الالتحاق به ليتخرجن ويعملن كفنيين تمريض بالمستشفيات، وخاصةً مستشفى جامعة الأزهر في دمياط والقاهرة، وذلك عقب إعلان جامعة الأزهر عن بدء تلقي طلبات الراغبات في التقدم إليه.

وتستعرض «الوطن»، خلال هذه السطور، كل ما تريد معرفته عن تمريض الأزهر بعد الإعدادية، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

تمريض الأزهر بعد الإعدادية.. موعد التقديم

أعلنت جامعة الأزهر عن موعد التقديم لتمريض الأزهر بعد الإعدادية، في محافظتي دمياط والقاهرة حيث يبدأ التقديم من 3 يوليو المقبل وحتى 15 من نفس الشهر، ويكون التقديم عبر البريد، حيث تكون الدراسة بالمعهد الفني للتمريض بعد الإعدادية عامان.

تمريض الأزهر بعد الإعدادية.. شروط التقديم للمعهد الفني

وجاءت شروط التقديم إلى تمريض الأزهر بعد الإعدادية، وهو المعهد الفني كالتالي:

- أن تكون المتقدمة مصرية ومسلمة حاصلة على الشهادة الإعدادية من محافظتي القاهرة لمعهد القاهرة ودمياط لمعهد المحافظة.

- ألا يقل السن عن 14 عاما ولا يزيد عن 16 عاما في اول أكتوبر.

-اجتياز اختبار اللغة العربية والإنجليزية بحد أدنى ان يحصل على درجة 7 من 10.

ـ أن يكون الحد الأدنى 210 درجة للشهادة الإعدادية العامة، والحد الأدنى للقبول بالأزهر 75%.

- أن تكون الأولوية للمجموع الأعلى ثم الأدنى.

- الا تكون الطالبة متزوجة وألا يسمح لها بالزواج إلا بعد الانتهاء من فترة الدراسة.

-اجتياز الاختبارات النفسية والطبية.

-التحقق من خلوها من الأمراض المعدية والأمراض المزمنة.

ـ يتعهد ولي الأمر والطالبة بأداء فترة التكليف عامان من تاريخ التخرج دون انقطاع أو غياب، في حالة قبول الطالبة.

- سداد قيمة الرسوم وهي 200 جنيها.

تمريض الأزهر بعد الإعدادية.. الأوراق المطلوبة

كما اشترطت جامعة الأزهر تقديم عدة أوراق لتمريض الأزهر بعد الإعدادية، وهي:

- شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة التي تخرجت منها.

- شهادة ميلاد أصلية وصورة منها

-صورة من شهادة الإعدادية العامة مع إحضار الأصل للاطلاع عليه

-صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية الأزهرية.

ـ صورة من شهادة الابتدائية معتمدة بختم الإدارة التعليمية.

3 ـ بيان نجاح أصلي معتمد من الإدارة التعليمية او الزهرية التابعة لها.

- 12 صورة حديثة بالحجاب.

- صورة بطاقة ولي الأمر

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