كل ما تريد معرفته.. تنسيق مدرسة التمريض 2021 بالمحافظات

يبحث الكثير من الطلاب بنين وبنات وأولياء الأمور عن تنسيق مدرسة التمريض 2021، حيث يرغب الكثيرون في الالتحاق به كأحد بدائل الثانوية العامة، وذلك عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في كافة محافظات مصر.

وأعلنت بعض المحافظات أنه سيجري إعلان تنسيق مدرسة التمريض 2021، وتنسيق الدخول للثانوي العام بعد أسبوع، حيث أن هناك لجان مشكلة لوضع التنسيق، سواء التمريض أو الثانوي العام أو الدبلومات الفنية، حيث يتم التنسيق على 3 مراحل، فيما يستمر التقديم لمدارس التمريض العادي لمدة أسبوعين بكافة المدارس.

وتقدم «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن تنسيق مدرسة التمريض 2021، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

تنسيق مدرسة التمريض 2021 بنين

ومن المقرر أن يكون تنسيق مدرسة التمريض 2021 للبنين يتراوح ما بين من 240لـ269 في بعض المحافظات، حيث تنتشر مدارس كثيرة للتمريض العادي بعد الإعدادية في المحافظات، وتقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية للعام الحالي، كما أن تلك المدارس تكون مخصصة للبنين وهناك أخرى مختلطة.

تنسيق مدرسة التمريض 2021 بنات

ومن بين مدارس التمريض العادي بعد الإعدادية 2021، مدارس البنات حيث يأتي تنسيق مدرسة التمريض 2021 للبنات مثل الأولاد، ومن المقرر ان يكون في محافظة القاهرة بمجموع 250، ومدرسة التمريض لاتقبل الطالبات المتزوجات ولا اللاتي يتزوجن خلال فترة الدراسة.

تنسيق مدرسة التمريض 2021.. شروط الالتحاق

- ألا يقل سن الطالب أو الطالبة عن 15 عاما.

- ان يكون مجموعه مناسبا لتنسيق مدرسة التمريض 2021

- ان يجتاز الاختبارات المختلفة سواء الشخصية أو الطبية

- أن يجتاز الطالب الاختبارات النفسية

- يتم قبول الأعلى في المجموع ثم الأدنى.

تنسيق مدرسة التمريض 2021.. الأوراق المطلوبة

كما يشترط تنسيق مدرسة التمريض 2021 عددا من الأوراق المطلوب تقديمها وهي:

- 6 صور شخصية للطالب 4×6.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- أصل الشهادة الإعدادية و3 صور منها

- شهادة حسن سير وسلوك.

- شهادة ميلاد أصلية و3 صور منها. - طوابع مهن طبية ودمغات.

- ملف تقديم