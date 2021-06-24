لطلاب الشهادة الإعدادية.. تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات

يبحث الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية، عن تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات، وذلك بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات، حيث يرغب بعض أولياء الأمور بعدم إلحاق ابناءهم في الثانوية العامة، خوفا من النظام الجديد، وترصد السطور التالية تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات في عدد من المحافظات، كما يلي:

تنسيق الدبلومات الفنية 2021

أعلنت محافظة الغربية تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات لطلاب الشهادة الإعدادية، وبينها تنسيق ومجموع قبول مدارس الصناعي بنين نظام 3 سنوات، ففي مدرسة طنطا الكهربية الإلكترونية بنين نظام 3 سنوات جاء التنسيق 230 درجة، وبلغ مجموع درجات القبول في مدارس طنطا الميكانيكية والمحلة الميكانيكية وكفر الزيات الميكانيكية وزفتى الميكانيكية 220 درجة بحد أدنى.

وفي مدرسة الشهيد خالد محمد السيد دبور الزخرفية بالمحلة الكبرى جاء التنسيق بمجموع درجات 215 درجة، وسجل الحد الأدنى للالتحاق بمدارس زفتى الزخرفية وطنطا الزخرفية وسمنود والسنطة وكفر الزيات الزخرفية ووقطور ومحمد صلاح الصناعية ببسيون 210 درجات.

وبالنسبة للتعليم الزراعي نظام ثلاث سنوات بنين وبنات، اعتمد التنسيق بمجموع درجات بلغ 185 درجة، والتعليم الفندقي المزدوج 195.

وأعلنت محافظة الشرقية، بلغ الحد الأدنى لتنسيق الدبلوم الصناعي محافظة الشرقية العام الماضي 240 درجة كحد أقصى و235 كحد أدنى للعام الماضي، ووصل تنسيق المدارس التجارية محافظة الشرقية نظام الثلاث سنوات لـ248 درجة كحد أقصى، و140 كحد أدنى، وبلغ تنسيق الدبلومات الزراعية محافظة الشرقية 234 كحد أقصى، و228 كحد أدني في العام الماضي.

وكان تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات الحد الأدنى لمساعدي الخدمات الصحية بنسبة 75% وأكثر، حيث يستطيع عدد كبير من الطلاب الالتحاق بالدبلومات الفنية المتنوعة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الدبلومات الفنية

- أصل استمارة النجاح 3 صور.

- أصل شهادة الميلاد 3 صور.

- 8 صور شخصية مقاس 4 × 6.

- أصل البطاقة الشخصية «إن وجدت».

- استمارة 2 جند للذكور فقط 7.

- استمارة 6 جند للذكور فقط.

- دوسيه لحفظ الأوراق.