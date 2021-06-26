قال الدكتور أحمد فكري، مطور واستشارى عقاري، إن العاصمة الإدارية الجديدة هي المشروع القومي الأول الذي يليق بالجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أحسن الاختيار، حين بدأ عهده بالعمل على تدشين العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، ومدن الجيل الرابع.

مطور عقاري: العاصمة الإدارية قبلة الاستثمار الجديدة في الشرق الأوسط

وأضاف تصريحات صحفية، العاصمة الإدارية الجديدة، تم إعدادها لتكون قبلة الإستثمارات، والأعمال في أفريقيا والشرق الأوسط بالكامل، مشيراً إلى أن إهتمام فخامه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تسبب في تصدر العاصمة الإدارية الجديدة المشهد العقاري بالشرق والغرب.

فخرى: مصر في عهد السيسي تختلف كثيرا عن ذي قبل ومازلنا ننتظر الكثير

وتابع، «مصر في عهد السيسي تختلف كثيرا عن ذي قبل، ومازلنا ننتظر الكثير والكثير، مؤكداً أن المبادرات الحكومية والرئاسية الأخيرة حركت المياه الراكدة، في القطاع العقاري المصري، كما أننا نجحنا مؤخرا في تصدير العقار المصري للخارج».

فكري: شركات التطوير العقاري على موعد مع مشروعات كبرى

وأوضح الدكتور فكري، أن المدن الجديدة وفي مقدمتها مدن الجيل الرابع، ستشهد طفرة ملحوظة بسبب المشروعات القومية الجديدة التي تدشنها الدولة وفي مقدمتها « القطار المكهرب والسريع، والمونوريل» لربط المدن الجديدة بجميع محافظات الجمهورية.

فخري: الرئيس السيسي أحسن الاختيار حين بدأ عهده بالعمل على تدشين العاصمة والعلمين

ولفت فكري، إلى أن شركات التطوير العقاري على موعد مع مشروعات كبرى، وينتطرهم أعمال لا تنتهي، والشركات التي تمتلك خبرة وملائه مالية، وإصرار على مواصلة الجهود والعمل، هي التي ستحظى بثقة العملاء، وستستمر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الرقعة العمرانية في عهد الرئيس السيسي، ستتسع أمام جموع الشعب المصري بشكل غير مسبوق، ومحذرا من تجاهل آليات العصر الحديث في العمل داخل السوق العقاري.