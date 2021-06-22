10 معلومات عن المنطقة التراثية في مدينة العلمين الجديدة

أجرى برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الثلاثاء، جولة خاصة من مدينة العلمين الجديدة، ضمن سلسلة حلقات يقدمها البرنامج عن إنجازات الجمهورية الجديدة، كشف خلالها عن أهم المعلومات بشأن المنطقة التراثية التي تقع ضمن مشروع مدينة العلمين الجديدة.

وكشف المهندس أمجد عطا الله، المدير التنفيذي للمنطقة التراثية في مدينة العلمين الجديدة، عددًا من المعلومات عن هذه المنطقة، وهي كالتالي:

- المنطقة عبارة عن متنفس لمدينة العلمين، وتضم كل الأماكن التي يمكن أن يستمتع بها سكان المنطقة.

- المنطقة يوجد بها مجمع سينمات، عبارة عن ثلاثة مبان تضم 9 قاعات، ويضم 1090 مقعدًا، ويمكنها عرض 9 أفلام في وقت واحد، ويوجد مبنيان آخران عبارة عن مطاعم و«كافيهات».

- المنطقة تضم المسرح الروماني، وهو مسرح مكشوف للحفلات الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، وغرف لمقدمي الحفلات، والفرق، ويسع 800 متفرجًا في الحفلة الواحدة.

- المنطقة تضم «أرض المعارض»، تمتد على 13 ألف متر مسطح، مقسمة على 5 قاعات، مجهزة لاستقبال المعارض الكبرى.

- المكان اختير بعناية شديدة، حيث يوجد أمامه منطقة الأبراج والفيلات، ثم منطقة الحي اللاتيني والذي يضم الإسكان فوق المتوسط، وبعدها هناك إسكان متميز، ثم إسكان الشباب.

- منطقة التراث تضم أيضا مبنى تنمية المهارات، وهذا لتنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

- بها أوبرا، تسع حوالي 1200 كرسي، إضافة إلى قاعات تدريب.

- بها مبنى كبير للمكتبة، وهي عبارة عن مبنى مكون من 3 مباني، متصلة بكباري صغيرة.

- المنطقة تضم كنيسة، وجامعًا، وفندقًا ومتحفًا، وحدائق للأطفال على مساحة 2000 متر مسطح، وتستوعب وجود حوالي 10 آلاف شخص، ومخطط فيها مسطحات خضراء، وجراجات للسيارات.

- يعمل في المنطقة حوالي 3 آلاف عامل، وسوف يسلمونها على مراحل، وسوف يُفتتح الجامع في عيد الأضحى، ومع نهاية العام المقبل سوف ينتهي العمل في المنطقة كلها.