مستثمرو السياحة: دخول المطعمين دون pcr سيزيد من الوافدين لمصر

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن قرار الحكومة المصرية بإعفاء السائحين الوافدين لمصر والحاصلين على التطعيم، من إجراء تحليل pcr الخاص بكورونا، سيسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة خلال الشهور المقبلة.

وأضاف «عبداللطيف»، لـ «الوطن»، أن هذا القرار وفر على السائح وقتا ومجهودا وأموالا كان يبذلها قبل السفر لمصر حيث إن بعض مراكز إجراء تحليل كورونا كانت تبعد بمسافة كبيرة عن المدينة المسافر منها السائح ما كان يجعله يعزف عن زيارة مصر كما أن تكاليف إجراء هذا التحليل ببعض الدول مرتفعة للغاية.

توقعات بزيادة أعداد السياح خلال الصيف

وتوقع «عبداللطيف»، أن تبدأ الحركة السياحية الوافدة لمصر في الارتفاع من الشهر المقبل، خاصة بعد إعلان شركات السياحة الأوكرانية تسيير أعداد جيدة من الرحلات خلال يوليو، بعد أن تراجعت الرحلات الأوكرانية بصورة كبيرة خلال شهرى مايو الماضي ويونيو الجارى، إضافة إلى أن أعداد السياح الوافدين من الدول العربية سترتفع خلال شهور الصيف، مشيرا إلى أن ذروة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري ستكون خلال الـ 3 أشهر الأخيرة من عام 2021.

عاقل: قرار الحكومة إيجابي

ومن جهته وصف علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن قرار الحكومة باستثناء السياح الأجانب الحاصلين على التطعيم من إجراء تحليل pcr كورونا بـ «الإيجابي»، والذي يهيئ الطريق لزيادة أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الشهور المقبلة، مضيفا أن هذا القرار بالإضافة إلى قرب الانتهاء من تطعيم كل العاملين بالقطاع السياحي المصري سيسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري بشكل كبير.

وأشار إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من تطعيم كل العاملين بالقطاع السياحي بمحافطتي البحر الأحمر وجنوب سيناء بالجرعة الأولى من مصل كورونا، كما تم الانتهاء أيضا من تطعيم العاملين بالإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح، فيما سيتم البدء في تطعيم العاملين بالقطاع الفندقي بمحافظات القاهرة الكبرى والأقصر وأسوان خلال الأيام المقبلة.

وأوضح «عاقل»، أن ظروف جائحة كورونا ما زالت تؤثر على التدفقات السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر حاليا من ألمانيا ضعيفة للغاية ولا يمكن مقارنتها بالأعداد التي كانت تأتي قبل كورونا، لافتا إلى أن نسب الإشغال حاليا بفنادق الغردقة تتراوح ما بين 30 إلى 35%.