الحجر الصحي: شهادة الحصول على اللقاح أو عمل «pcr» شرط لدخول مصر

أكد الدكتور أيمن إمام رئيس الإدارة المركزية للحجر الصحي أن وزارة الصحة المصرية بدأت تطبيق قرار بإعفاء القادمين من اصطحاب شهادة «pcr» لتأكيد خلوهم من فيروس كورونا، بشرط الحصول على شهادة تثبت تطعيمهم ضد الفيروس بأحد اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو هيئة الدواء المصرية.

وأوضح «إمام» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري، في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن مصر اعتمدت 7 أنواع من اللقاحات وهي «أسترازينكا وجونسون أند جونسون وسبوتنيك وسينوفاك وسينوفارم وفايزر وموديرنا».

وكشف إمام عن شرط وضعته وزارة الصحة لدخول القادمين ممن حصلوا على اللقاح حيث اشترطت مرور 14 يوما على تلقي آخر جرعة للقاح لضمان عمل الأجسام المضادة، لافتًا أنه يٌسمح بدخول من حصل على جرعة واحدة من لقاح جونسون اند جونسون.

وشدد رئيس الإدارة المركزية للحجر الصحي على ضرورة أن يحصل الشخص على شهادة تثبت حصوله على جرعتين من اللقاح مع مرور 14 يوما على الجرعة الثانية.

وأشار إلى أن غير حاملي شهادات التطعيم أو شهادات خلوهم من الفيروس سيقومون بعمل مسحة للفيروس، مؤكدًا أن 5 مطارات مصرية يمكنها عمل مسحات للمسافرين وأن كل المطارات السياحية مجهزة لعمل مسحة داخل المطار.