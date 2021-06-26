لطلاب الشهادة الإعدادية.. تنسيق الثانوي المنازل 2021

يبحث الكثير من أولياء أمور الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية عن تنسيق الثانوي المنازل 2021، والذي يعد الفرصة الأخيرة لدخول الثانوية العامة، لأن الطالب يستطيع الالتحاق بالثانوية العامة بدرجات أقل من الحد الأدنى للثانوي العادي، ورغبة أولياء الأمور بالابتعاد عن التعليم الخاص في الثانوية العامة وسط توقعات بارتفاع تنسيق الدخول للمدارس الثانوية هذا العام مع زيادة أعداد الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة.

وقال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن مؤشرات تنسيق الثانوي المنازل 2021 في محافظة القاهرة يتراوح ما بين 215:225 درجة، لافتاً إلي أنه يتم إجراء إحصاء تكراري مجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة لتحديد التنسيق.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن مديرية التعليم بالقاهرة، تجري حساب مجاميع طلاب الشهادة الإعدادية لسرعة تحديد التنسيق، طبقا للقرار الوزاري المحدد لكثافة الفصول، وسيتم إعلانه خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء من تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية التي بدأت يوم الأحد الماضي وتستمر لمدة 15 يوما.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية المنازل 2021:

1- بيان نجاح للشهادة الإعدادية أو الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي.

٢- شهادة ميلاد كمبيوتر للطالب.

3-تحضير 4 صور شخصية للطالب مقاس 4 في 6.

3- صورة بطاقه والد الطالب.

5- استخراج بيان رسوب للصف الثالث الثانوي من الإدارة التعليمية، في حالة رسوب الطالب وقرر إعادة السنة منازل.

6- اعتماد استمارة الطالب من آخر مدرسة مقيد بها والإدارة التعليمية التابع لها.

7- يلصق طابع دعم على الاستمارة الورقية ودمغة بواحد جنيه وطابع تنمية بعشرة قروش.

8- إقرار سحب ملف الطالب أو قرار الفصل معتمد من المدرسة والإدارة.