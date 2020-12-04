التعليم: الاختبارات التدريبية لطلاب أولى ثانوي من المنازل

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الاختبارات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، المقرر عقدها 15 ديسمبر الجاري، يمكن للطالب أداؤها من المنزل أو أي مكان آخر وليس بالضرورة الذهاب إلى المدرسة، حيث إنها ليست مرتبطة بمكان معين.

كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مؤخرًا عقد اختبارات تدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر، وتنتهي الأحد التالي، وذلك بهدف التعرف على طبيعة ونظام الأسئلة بنظام التقييم الجديد، مع التدريب على استخدام الطالب لمنصة الامتحانات الإلكترونية عن طريق أجهزة التابلت.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الفترة الزمنية المتاحة للطلاب من أجل أداء الامتحانات هي 12 ساعة على مدار اليوم، منذ 9 صباحًا وحتى 9 مساء، وفقًا لجدول الاختبارات الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ملامح الاختبارات التدريبية، والتي يأتي من أبرزها أن أسئلة الاختبارات ستأتي في صورة مبسطة، وتغطي أجزاء المنهج الذي جرى دراستها بالفعل منذ بداية العام الدراسي الحالي، وحتى الموعد المحدد للامتحان.

وأكدت الوزارة أن الهدف من الاختبار هو تجربة جميع المنصات والشبكات، بالإضافة إلى البنية التحتية مع التعود على النظام الجديد، وأنه لا داعي لقلق الطلاب أو انزعاجهم عند حدوث أي مشاكل تقنية، لأن الغرض الرئيسي من الاختبار التدريبي هو الوقوف على أي مشكلات والتعامل معها.

ونبهت الوزارة إلى أنه ينبغي التعامل مع هذه الاختبارات بجدية من قبل الطلاب، وذلك من أجل التعود على نظام الأسئلة الجديد، ووقوف كل طالب على مستواه خلال المرحلة الحالية استعدادًا للامتحانات المقبلة، وأنه في حالة مواجهة أي طالب مشكلة أو شكوى أثناء أداء الامتحان التدريبي يمكنه تسجيلها من خلال رابط مخصص سيجري إعلانه خلال أيام.