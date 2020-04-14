موعد التسليم 15 يونيو.. المشروع البحثي لطلاب المنازل "ثانية ثانوي أدبي"

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عناوين المشاريع البحثية المقررة على طلاب المنازل وطلاب المصريين في الخارج بالمرحلة الثانوية، الصف الثاني الثانوي، القسم الأدبي، وهما مشروعين رئيسين، بالإضافة إلى بعض الأفكار والتوجيهات.

تستعرض "الوطن" عناوين المشاريع البحثية للطلاب المنازل وطلاب المصريين في الخارج للصف الثاني الثانوي "أدبي".

ارشادات إعداد المشروع البحثي

صياغة العبارات بطريقة صحيحة لغويًا في ضوء ما درسته من قواعد النحو والإعراب.

ترجمة أهم المفاهيم والمصطلحات العلمية الواردة في المشروع البحثي إلى اللغتين الأجنبيتين الأولي والثانية.

الاستعانة بمصادر تعلم متنوعة سواء ورقية مثل الكتب الدراسية والمراجع والدوريات العلمية أو إلكترونية مثل بنك المعرفة المصري والمواقع العلمية المتخصصة على شبكة الانترنت.

إعداد قائمة بالمراجع المستخدمة في إعداد المشروع البحثي.

إعداد ملخص للأفكار الأساسية المتضمنة بالمشروع البحثي باللغتين الأجنبيتين الأولي والثانية فيما لا يزيد عن صفحة واحدة فقط كل لغة.

الاستعانة بالصور التوضيحية والرسوم البيانية والجداول الاحصائية من مصادر موثوق إن أمكن توظيفها في متن البحث، ويقدم البحث الكترونيًا أو ورقيًا في موعد أقصاه 15-5-2020.

المشروع الأول.. التغيرات المناخية

تعد التغيرات المناخية التي حدثت نتيجة التطورات الصناعية نقطة تحول في تاريخ الكرة الأرضية، فقد أحدثت عديد من الأثار الإيجابية منها إنشاء أعداد كبيرة من المصانع أسهمت في تيسير حياة الإنسان.

كما كان لها أثرا سلبيا تمثلت في زيادة استخدام الوقود الحفري، الذي يحتوى على نسبة كبيرة من عنصري الكربون والكبريت اللذان ينتج عن احتراقهما أكاسيد الكبريت والكربون، والتي تزايدت بنسبة كبيرة في الغلاف الجوي وأدت إلى حدوث خلل في اتزان الغازات.

المطلوب إعداد مشروع بحثي عن التغيرات المناخية على أن يتضمن بعض الموضوعات المرتبطة بالمواد الدراسية المختلفة التي دراستها في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020.

مجموعة من العناصر والأفكار والموجهات المعينة في إعداد البحث.

مفهوم التغيرات المناخية وأسبابها.

دور التنمية الاقتصادية في الحد من الآثار السلبية المتوقعة نتيجة التغيرات المناخية.

تعاليم الأديان السماوية التي تحث على الحفاظ على البيئة.

نبذة تاريخية عن بعض المؤتمرات الدولية التي تناولت قضية التغيرات المناخية.

بعض الأفكار العلمية للتغلب على مشكلة التغيرات المناخية

المشروع الثاني.. التنمية المستدامة

خلال القرن العشرين تعالت الأصوات التي تنادي بالحفاظ على البيئة ومحاولات إيجاد حلول لما يوجهها من مشكلات، ظهر مفهوم التنمية المستدامة، والذي يعني الحفاظ على البيئة واستثمار مواردها.

المطلوب إعداد مشروع بحثي عن التنمية المستدامة على أن يتضمن بعض الموضوعات المرتبطة بالمواد الدراسية المختلفة التي دراستها في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020.

مجموعة من العناصر والأفكار والموجهات المعينة في إعداد البحث

مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها.

التنمية الاقتصادية كأحد أبعاد التنمية المستدامة.

نبذة تاريخية عن بعض المؤتمرات الدولية التي تناولت قضية التنمية المستدامة.

أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة .

أساليب تحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة (السلام والعدل).

أسس نشر ثقافة الاستدامة في المجتمع المصري.

ترتبط المذاهب الأخلاقية ارتباطًا وثيقًا بالحفاظ على موارد البيئة وتنميتها تحقيق التنمية المستدامة.