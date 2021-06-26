إصابة مدير الحماية المدنية بالمنيا أثناء مشاركته في إخماد حريق بسيارة

أصيب اللواء خالد سعد مخلوف، مدير إدارة الحماية المدنية بالمنيا، أثناء مشاركته فى عملية إطفاء حريق قد نشب داخل سيارة فنطاس محملة بالـ «بيوتامين» في المنيا، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطاراً من عمليات النجدة يفيد بإصابة مدير إدارة الحماية المدنية بالمنيا أثناء قيامه بالمشاركة فى إطفاء حريق.

وبانتقال قوات الأمن تبين إصابة اللواء خالد سعد مخلوف مدير إدارة الحماية المدنية، أثناء مشاركته في عملية إطفاء سيارة فنطاس محملة بالبيوتامين انفجر أحد البراميل المعبئة بمادة الـ «بيوتامين» مما أدى إلى أصابته.

تم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا الجامعي وتم عمل الاسعافات اللازمة، وانتدبت النيابة معمل الأدلة الجنائية إلى مكان الحريق لبيان ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

يشار إلى أن قوات الحماية المدنية بالمنيا، تمكنت من إخماد حريق هائل بمدينة أبوقرقاص، ظهر الأحد الماضي نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم، وجرى نقل 3 مصابين من بين 27 إلى مستشفى أسيوط، لإصابتهم بحروق من الدرجة الأولى وتوفي أحدهم.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تفقد موقع الحريق الذي طالت خسائره 6 محلات تجارية ومنزلا.

ووجه المحافظ الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة بتشكيل لجنة لحصر المحال التجارية، للإسراع في تركيب الغاز الطبيعي، مع حصر المحلات المرخصة وغير المرخصة.

كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة المقررة للمستحقين المتضررين من الحريق.