السعودية تعيد فتح 12 مسجدا بعد إكمال إجراءات مواجهة كورونا

أعلنت السلطات السعودية، أمس الجمعة، أنها افتتحت 12 مسجدا في 6 مناطق بعد إكمال إجراءات لمواجهة فيروس كورونا السمتجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة «الشؤون الإسلامية» السعودية، في بيان، إن المساجد التي جرى استخدام المعقمات فيها احترازيا وإعادة فتحها: 4 مساجد في منطقة جازان، و3 مساجد في منطقة الحدود الشمالية، ومسجدان في منطقة الباحة، ومسجد واحد في كل من مناطق الرياض والشرقية وعسير.

«الشؤون الإسلامية»: الإجراءات المتخذة تأتي للمزيد من الحرص على سلامة المصلين

وأشارت الوزارة السعودية، إلى أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي للمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لكل المساجد.

ودعت «الشؤون الإسلامية»، المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، إن حجز موعد لأخذ الجرعة الثانية من «لقاح كورونا»، أصبح متاحًا الآن لمن بلغ «50 عاما»، إضافة للممارسين الصحيين وبعض الفئات التي تعاني حالات مرضية محددة، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وأشار «عسيري»، إلى أهمية أخذ الجرعة الثانية؛ لاستدامة المناعة، ومقاومة بعض المتحورات من الفيروس.

وتشمل الفئات المرضية المستهدفة من يعانون السمنة المفرطة، والخاضعين لزراعة الأعضاء، ومرضى الفشل الكلوي، ومرضى السرطان.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 1312 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، و13حالة وفاة، و 1290 حالة شفاء من الفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في المملكة إلى 480702 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة «الرياض» السعودية.

ووصل إجمالي الوفيات جراء الرإصابة بالفيروس إلى 7743 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية لحالات الشفاء من «كورونا» إلى 461628 حالة.