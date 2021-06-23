السعودية تعتمد تلقي جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، اعتمدت ​إمكانية تلقي الجرعتين الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا، بحيث يمكن تناول الجرعة الأولى من لقاح، والثانية من لقاح آخر.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته قناة «الإخبارية» السعودية: "إن تلك الخطوة جاءت طبقا لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية التي تهدف لها الجرعة الثانية"، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وسجلت السعودية اليوم 1253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا «كوفيد 19»، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة منذ بدء انتشار الوباء إلي 478.135 حالة.