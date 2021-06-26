روشتة وقاية من كورونا لزوار معرض الكتاب: كمامتك على وشك وكحولك في إيدك

في يوم 30 من يونيو الحالي، تبدأ الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، يوميا عدا الجمعة، على أن ينتهي في 15 من يوليو المقبل، بعدد مشاركين يصل إلى 1218 ناشرا، وهو أكبر تجمع فعلي للناشرين بعد ظهور جائحة فيروس كورونا، وسط 25 دولة حرصت على المشاركة في المعرض لهذا العام، وفقًا لما قاله الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب.

تساؤلات عديدة تم طرحها من قبل المواطنين، حول سبل الوقاية من عدوى كورونا داخل المعرض، خاصة من قبل المثقفين الذين اعتادوا التردد على المعرض كل عام، خاصة مع التقنيات الجديدة والمشوقة للمعرض هذا العام.

طبيب: غسل اليدين والقفازات أساسي.. وتباعد المسافات لا غنى عنه

روشتة وقائية وضعها الدكتور حسني سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية بكلية طب قصر العيني، لزوار معرض الكتاب من عدوى كورونا، قائلًا إن المعرض يقتدي تجمع عدد كبير من الزوار في آن واحد وعلى مدار أكثر من يوم، لذا يجب اتخاذ إجراءت احترازية، لمنع انتشار عدوى الفيروس بين المترددين على المعرض.

وأضاف «سلامة» لـ«الوطن»، أن ارتداء الكمامة لزوار المعرض يجب أن يكون إجباريا من قبل المنظمين، بحيث تظهر على وجه المتواجدين بالداخل، مع ضرورة التزام التباعد الاجتماعي في طوابير الدخول بمسافة لا تقل عن متر بين كل زائر، من أجل البعد بين نفس كل فرد.

وأشار أستاذ الأمراض المعدية، إلى أن استخدام الكحول أمر ضروري من أجل قتل أي فيروس أو جراثيم متواجدة على الأسطح التي يلمسها الفرد بيده، كما يجب رش كحول مخفف في أماكن التجمعات.

كما أوضح، أنه يجب الاستعانة بالقفازات الواقية «جاونتي»، من أجل لمس الكتب بشكل أكثر إريحية، وتصفحها والاختيار بينها، كعادة الزوار، مع مراعاة غسل اليدين بين كل فترة وأخرى، وتغيير القفازات، وأيضًا حمل حقيبة للمتعلقات الشخصية مثل المناديل وغيرها لعدم استلافها من الغير.