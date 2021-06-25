دشنت وزارة الصحة والسكان موقع تسجيل لقاح كورونا، التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، وطالبت المواطنين بضرورة الإسراع بالتسجيل في موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، محذرة في تقرير رسمي لها، أي جهة تقوم بالترويج لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا. وقالت الوزارة إنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وأي جهة تروج لذلك، مؤكدة أن حجز لقاح كورونا يكون من خلال رابط موقع تسجيل لقاح كورونا.

موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

واستعرضت الوزارة خطوات تسجيل لقاح كورونا من موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية والتي جاءت كالتالي :

- أولا الدخول على رابط موقع لقاح كورونا.

- يقوم المواطن بإدخال الاسم الرباعي.

- إدخال السن والتاريخ المرضي.

- وبعد ذلك إدخال المنطقة المحددة لتلقي اللقاح.

- تسجيل رقم الهاتف المحمول، قبل أن يستقبل الشخص المسجل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه.

- وعلى المواطن تدوين الكود في الخانة المحددة.

- ثم استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي اختياريا.

- تحميل أي شهادات مرضية للمواطن في حال وجود مرض معين حتى لا يتأثر سلبيا من أخد لقاح كورونا.

- على المواطن بعد ذلك استكمال البيانات حتى يحصل على رقم الطلب الخاص بالحصول على اللقاح كورونا بالمجان من قبل وزارة الصحة والإسكان.

- وبعد ذلك تقوم وزارة الصحة بإرسال رقم في رسالة نصية على الهاتف المحمول الذي قمت بإدخاله تفيد بموعد ومكان التطعيم.

وقالت الوزارة، إنه يمكن للمواطن أن يحصل على لقاح كورونا في المنزل من خلال حجز لقاح كورونا عن طريق موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان، وأن يكون المواطن مصاب بأي مرض يعيق حركتهم، وقالت إنه في حالة التعثر في التسجيل يجب التواصل مع الوزارة عن طريق الخط الساخن 105.

ويشهد المنحني الوبائي لفيروس كورونا في مصر انخفاضا ملحوظا في أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد، وكذلك استقرارا في الوفيات، وحسب تقارير رسمية لوزارة الصحة والسكان، فإن هناك ارتفاع في معدلات الشفاء لفيروس كورونا في مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة رفع أعلى استعداداتها لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.

كما دشنت الوزارة مواقع وقنوات اتصالية للمواطنين لتلقي كافة استفسارات المواطنين بشأن لقاحات كورونا ومستجدات الفيروس والإجابة عليها من مصادرها الرسمية لطمأنة المواطنين.