عاجل.. ارتفاع إجمالي إصابات كورونا بـ كوريا الجنوبية إلى 154457 حالة

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و3 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 2012 حالة

وقالت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها»، إن إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في البلاد ارتفع إلى 154457 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 2012 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء«يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي تايلاند، قال رئيس الوزراء «برايوت تشان-أو-تشا»، أمس الجمعة، إنه سيتم تطبيق إغلاق مؤقت على مجموعات محددة لوقف الانتشار المحلي للفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأوضح «تشا»، أنه سيتم إغلاق مخيمات عمال البناء في العاصمة «بانكوك» والمقاطعات المجاورة بالإضافة إلى مواقع مختارة في 4 مقاطعات جنوبية لمدة شهر اعتبارا من بعد غد الاثنين.

ورفض رئيس الوزراء التايلاندي، الضغوط التي تهدف إلى وضع «بانكوك» تحت إغلاق كامل بالرغم من زيادة معدلات الإصابة المحلية.