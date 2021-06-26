واشنطن: حكومة إثيوبيا تتحمل مسؤولية ضمان سلامة العاملين بالمجال الإنساني

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، إن الحكومة الإثيوبية تتحمل في نهاية المطاف المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.

ودعت الوزارة الأمريكية، إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل 3 من العاملين في منظمة «أطباء بلا حدود» في إقليم «تيجراي» شمال إثيوبيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت «أطباء بلا حدود»، أعلنت في وقت سابق، مقتل 3 من موظفيها على يد مسلحين مجهولين في الإقليم الإثيوبي.

وقالت المنظمة في بيان، إن «أطباء بلا حدود-إسبانيا» فقدت الاتصال مع سيارة تقل فريقا تابعا لها بعد ظهر أمس الأول الخميس، مشيرة إلى العثور على السيارة وعلى بعد أمتار منها جثث الموظفين.

«الدولية للهجرة»: العاملون الإنسانيون كانوا يخدمون بعض الأشخاص الأكثر ضعفا

من جانبه، أعرب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، عن إدانة المنظمة بأشد العبارات، لمقتل 3 من العاملين الإنسانيين يعملون ضمن فريق «أطباء بلا حدود» في الإقليم الإثيوبي.

وقال فيتورينو، في تغريدة على حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن العاملين الإنسانيين كانوا يخدمون بعض الأشخاص الأكثر ضعفاً، معرباً عن تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وكانت منظمة الأمم المتحدة، دعت الأربعاء الماضي، السلطات الإثيوبية إلى إجراء تحقيق بشأن الغارة الجوية التي استهدفت سوقا في بلدة «توجوجا» بإقليم تيغراي، مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء هذا الحادث وحثت السلطات الإثيوبية على السماح بحصول جميع الضحايا على الرعاية الطبية اللازمة، فيما وصف «الاتحاد الأوروبي» الهجوم بأنه مروع وانتهاك لحقوق الإنسان ومن فظائع العنف العرقي في إثيوبيا.

وكان مسؤول محلي إثيوبي، قال في وقت سابق، إن 64 شخصا على الأقل، قتلوا وأصيب 180 آخرون، في ضربة جوية شنها الجيش الإثيوبي على سوق في بلدة «توجوجا» في «تيجراي».