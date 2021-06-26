«لعنة إمرأة».. أول فيلم يقدم «عدوية» في السينما

يعد الفنان أحمد عدوية واحدًا من كبار المطربين الشعبيين في مصر والذين استطاعوا خلال مشوارهم الفني أن يطوروا الأغنية الشعبية، ويقدموها بشكل جديد ومختلف، وعلى الرغم من الانتقاد والهجوم الذي تعرض له في بداية مشواره الفني، إلا أنه استطاع أن يحقق نجاحًا مدويًا وأن يسجل اسمه في تاريخ الفن المصري.

ويحل اليوم 26 يونيو، عيد ميلاد الفنان أحمد عدوية، وتستعرض «الوطن» أول الأفلام السينمائية التي قام «عدوية» بالمشاركة فيها مجسدًا شخصية المطرب خلال أحداث الفيلم والتي منها اكتسب شهرته في عالم السينما.

نيازي مصطفى يقدم «عدوية» في لعنة إمرأة

عام 1974 تم عرض الفيلم السينمائي «لعنة إمرأة» للمخرج نيازي مصطفى ومن بطولة فريد شوقي، محمود المليجي، ناهد شريف، وحيد شيف، محمود القلعاوي وجلال عيسى.

وسرد الفيلم الذي جاء من تأليف فاروق صبري، قصة مهندس يدعى «سالم» قتل زوجته التي تخونه وهناك الشغالة الصغيرة «أمل» وهى الشاهدة الوحيدة على جريمة القتل، فيترك رسالة يوهم فيها الجميع أنه انتحر بعد اكتشافه خيانة زوجته ويهرب مع «أمل» إلى الإسكندرية، وهناك يتعرف بـ«المعلم إسماعيل» وتحاول زوجته اللعوب إغراءه ولكنه يصدها، ليكافئه «إسماعيل» بتسهيل هروبه على إحدى البواخر، وتستمر أحداث الفيلم.

وجسد الفنان أحمد عدوية خلال أحداث الفيلم شخصية المطرب، وكان ذلك هو أول الأفلام السينمائية التي شارك بها لينطلق بعد ذلك في تقديم العديد من الأفلام والتي تعاون من خلالها مع كبار النجوم وكان من أبرزهم عادل إمام وسمير غانم.

شارك أحمد عدوية خلال مشواره الفني فيما يقارب الـ50 فيلمًا سينمائيًا وكان أخر الأفلام التي شارك بالتمثيل فيها أحمد عدوية فيلم «المشاغبون في البحرية» عام 1992 أمام فيفي عبده، حاتم ذو الفقار، أحمد راتب، ضياء المرغني ومحمد رضا والفيلم من إخراج ناصر حسين.