زوجة أحمد عدوية: محدش يقدر يملى مكان الأستاذ.. ويطرح أكثر من أغنية خلال الفترة المقبلة

قالت «نوسة» زوجة الفنان أحمد عدوية، إن زوجها يعمل حاليا على أكثر من أغنية حتى يقدمها لجمهوره خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد اختفاء أكثر من 3 سنوات منذ طرح ألبوم «المتسلطن».

وأضافت لـ«الوطن»: «أحمد عدوية هو الأستاذ، ومفيش حد يقدر يملى مكانه فى الساحة الغنائية، ولذلك هو يعي جيدا أهمية تقديمه دوما لأعمال جديدة».

وتابعت: «يدرس عدوية حاليًا تقديم أكثر من أغنية ليقدمهم لجمهوره خلال الفترة المقبلة، وهو دوما ما يعقد جلسات عمل مطولة مع نجله محمد حتى تخرج تلك الأغنيات فى أحسن صورة».

وعن سبب تأخره فى طرح أعماله، قالت: «الأستاذ يحب دوما التأني فى اختياراته، لأنه لديه تاريخ كبير وطويل، وأي عمل ضعيف سيحسب عليه، ولذلك يجلس أحيانا أكثر من 3 سنوات كاملة من أجل اختيار أغنية واحدة».

وكان الفنان أحمد عدوية وزوجته «نوسة» حلّا مؤخرا ضيفين على أحد البرامج الفنية، وتحدثا خلال الحلقة عن مسيرة عدوية الفنية، حيث أشارت «نوسة» إلى أن هناك عشرات الفنانين الذين حاولوا تقليد زوجها في طريقة الغناء ولكنهم جميعا فشلوا فى ذلك باستثناء نجله محمد الذي منحه الله نفس طبقة صوته.

وأشار عدوية إلى أنه يحب صوت الفنان حكيم، وأنه ارتبط بعلاقة صداقة قوية معه نظرا لكونهما من بلد واحدة، وأيضا أعجبه صوت الفنان محمد محيي حين قام بإعادة أغنية خاصة به.

جدير بالذكر أن آخر ألبومات عدوية طرح عام 2017 بعنوان «المتسلطن» مع شركة «مزيكا»، وتضمن 6 أغنيات، وقام بتصوير إحدى تلك الأغنيات بطريقة الفيديو كليب، وشارك نجله محمد في تلحين إحدى أغنياته كذلك.