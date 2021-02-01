أحمد عدوية يتغزل في مفاتن راقصة أجنبية بشكل مثير للجدل (فيديو)

آثار الفنان أحمد عدوية، جدلًا واسعًا، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما ظهر في مقطع فيديو، مع الراقصة الأجنبية «بيلي»، على هامش إحدى الحفلات الخاصة.

وظهر أحمد عدوية، في مقطع فيديو، نشرته «بيلي» عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وهو يتغزل في مفاتن جسدها، بشكلٍ لافت للإنتباه، إذ قطع الحديث الجانبي الذي كان يجمعه بأحد الحضور، وبشكلٍ مفاجئ، ليلتفت يسارًا ناحية الراقصة الأجنبية.

وكانت «نوسة» زوجة الفنان أحمد عدوية، قد شنت هجومًا حادًا على الموسيقار حلمي بكر، خلال حوارها قبل أسابيع مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه «واحد من الناس»، عبر شبكة تليفزيون «الحياة»، إذ قالت: «أنا وأولادي مش مسامحين حلمي بكر، لما طالب زوجي أحمد عدوية أن يتوقف عن الغناء بسبب حالته الصحية، أنا بكيت لما سمعت كلامه.. إزاي يطالب عدوية بالامتناع عن الغناء؟ رغم إنه زارنا في بيتنا أكثر من مرة وقدّم لنا ألف جنيه من نقابة الموسيقيين والموسيقار أحمد فؤاد حسن».

ورفض الموسيقار حلمي بكر، الاعتذار لـ أحمد عدوية، إذ قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن» ردًا على السيدة «نوسة»: «تقول اللي هي عاوزاه.. هي حرة.. أنا مقولتش حاجة غلط.. فيه ربنا فوق هو اللي هيسامحني مش هي اللي هتسامحني».