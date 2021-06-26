اتفاقية منع الصيد غير المنظم وسط «المتجمد الشمالي» تدخل حيز التنفيذ

دخلت اتفاقية منع الصيد غير المنظم في أعالي البحار بالمحيط المتجمد الشمالي، حيز التفيذ اليوم، لتصبح أول اتفاقية متعددة الأطراف من نوعها، تتخذ نهجًا احترازيًا ملزمًا قانونًا للحماية من الصيد التجاري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة قادت المفاوضات بشأن الاتفاقية، التي تم توقيعها في جرينلاند الواقعة بين منطقة القطب الشمالي والمحيط الأطلسي، في 3 أكتوبر 2018، بمشاركة عدد من الدول.

وأشارت الوزارة الأمريكية، إلى أن الاتفاقية تهدف لمنع الصيد غير المنظم في أعالي البحار من وسط المحيط المتجمد الشمالي، وتيسير البحث العلمي المشترك والرصد.

الخارجية الأمريكية: لا توجد حاليًا مصائد أسماك تجارية في أعالي البحار القطبية الشمالية

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أنه لا توجد حاليًا مصائد أسماك تجارية في أعالي البحار القطبية الشمالية، حيث يغطي الجليد معظم المنطقة على مدار العام، مشيرة إلى أنه مع تزايد المنطقة الخالية من الجليد باستمرار في الصيف، قد يكون الصيد التجاري ممكنًا في المستقبل المنظور.

وكان العالم الألماني ماركوس ريكس، قائد أكبر بعثة استكشافية في القطب الشمالي حتى الآن، حذر في 16 يونيو الجاري، من احتمال الوصول إلى نقطة تحول لا رجعة فيها تتعلق بـ«الاحترار العالمي» وسط استمرار انحسار الجليد البحري الصيفي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وقال ريكس في مؤتمر صحفي في برلين، إن «اختفاء الجليد البحري الصيفي في القطب الشمالي هو أحد أولى الألغام الأرضية في حقل الألغام هذا، وهي إحدى نقاط التحول التي بدأناها أولا عندما دفعنا ارتفاع درجات الحرارة بعيدا جدا».