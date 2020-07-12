شركة نوريلسك نيكل الروسية تعلن حدوث تسرب ثان للوقود في القطب الشمالي

أعلنت شركة التعدين الروسية العملاقة (نوريلسك نيكل) يوم الأحد تسرب نحو 45 طنا من وقود الطائرات من خط أنابيب تابع لها في القطب الشمالي.

وسُلطت الأضواء على الأمن البيئي في القطب الشمالي في المنطقة التي توجد بها الشركة منذ تسرب 21 ألف طن من وقود الديزل من محطة كهرباء للشركة قرب مدينة نوريلسك في 29 مايو.

وقالت الشركة في بيان "حدث تسرب في خط أنابيب مملوك لشركة نوريلسك ترانسجاز أثناء ضخ وقود الطائرات في منطقة مستعمرة توخارد".

وأضافت: تفيد البيانات الأولية أن ما يصل إلى 44.5 طن من الوقود تسربت نتيجة لتفريغ الضغط الذي استمر نحو 15 دقيقة.

وفي وقت سابق قدرت شركة نوريلسك ترانسجاز، التابعة لنوريلسك نيكل، الكمية المُسربة بعشرين طنا.

وتقع مستعمرة توخارد على بعد نحو 70 كيلومترا من ميناء دودينكا التابع لشركة نوريلسك نيكل على نهر ينيسي في القطب الشمالي.

وقالت الشركة إنها تجري تحقيقا داخليا وإنها أبلغت وزارة الطوارئ.

وأضافت "توقفت أعمال ضخ الوقود وتُتخذ كل الإجراءات الممكنة لتسريع عملية جمع الوقود المتسرب".