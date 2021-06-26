مشاكل عدة، قد يتعرض لها المواطن أثناء قيامه بشراء أي سلعة، من مكان ما، سواء سوء المنتج، ولكن في كثير من الأحيان، لم يهتم صاحب المكان بمشكلات الزبائن، ولا يسعى لتقديم أي مساعدة لهم

لذلك يتجه البعض إلى تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك، لكونها الجهة المختصة لحماية حقوق المستهلك، ولديها الطرق التي تمكنه من الحصول على حقوقه.

لذا أطلق جهاز حماية المستهلك، طرق عدة للتواصل مع المواطن، كي يختار الطريقة الأنسب له فى تقديم الشكوى، سواء يدويا أو إلكترونيا.

رقم جهاز حماية المستهلك: الخط الساخن للإبلاغ عن الشكاوى

ويعد من أبرز الطرق التي أتاحها جهاز حماية المستهلك للمواطنين، هي خدمة الاتصال بالخط الساخن للجهاز، وهو 19588، للإبلاغ عن الشكاوى، من خلال الاتصال من أي خط أرضي.

وهناك أيضا طرق أخرى أتاحها جهاز حماية المستهلك، للمواطنين، للإبلاغ عن الشكاوى.

وترصد السطور التالية، وسائل جهاز حماية المستهلك، للإبلاغ عن الشكاوى.

وسائل جهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن الشكاوى

1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بالجهاز، وهو (19588) من خلال أي خط أرضي (الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية).

2- إرسال الشكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

3- التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

4- إرسال الشكوى إلكترونياً من هنا.

5- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

6- عن طريق إرسال الشكوى على واتس آب من خلال الرقم 01281661880.

7- من خلال تحميل تطبيق المحمول على جوجل ستور وابل ستور.

وفي حالة الإبلاغ عن شكوى، يلزم إرفاق صورة من فاتورة الشراء أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى، مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى.