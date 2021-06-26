مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2021: من 23 لـ26

مع نهاية شهر يونيو الجارى، وبداية يوليو 2021، زادت عمليات البحث عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2021، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2021.

وتقرر بدء صرف مرتبات شهر يوليو2021 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 23 يوليو، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 24 يوليو، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 25 يوليو وجميع الوزارات والجهات الأخرى يوم 26 يوليو.

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2021

وأعلنت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2021، على أن يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو 2021 بداية من يوم 23 يوليو ثم 24 و25 و26 من الشهر نفسه، عن طريق التحويلات البنكية والكروت المصرفية.

ونوهت وزارة المالية، في الكتاب الدوري ضرورة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، وبخاصة أن مرتبات شهر يوليو 2021 ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما حددت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 على مدار 4 أيام خلال شهر يوليو المقبل، وفقاً لكتاب دوري صادر عن الوزارة الشهر الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات شهر يوليو 2021، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة، تم الزيادة من 2000 إلى 2400 جنيه للدرجة السادسة، ومن 2200 إلى 2640 جنيهًا للدرجة الخامسة.

ومن 2400 إلى 2880 جنيهًا للدرجة الرابعة، ومن 2600 إلى 3120 جنيهًا للدرجة الثالثة، من 3 آلاف إلى 3600 جنيه للدرجة الثانية، من 3500 إلى 4200 جنيه للدرجة الأولى.

كما تمت الزيادة من 4 آلاف إلى 4800 جنيه لدرجة مدير عام، ومن 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه للدرجة العالية، وأخيرا من 7 آلاف إلى 8400 جنيه للدرجة الممتازة.