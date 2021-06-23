موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2021.. على 4 أيام

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 على مدار 4 أيام خلال شهر يوليو المقبل وفقاً لكتاب دوري صادر عن الوزارة الشهر الماضي، ووفقاً للكتاب الدوري يبدأ نحو 5 ملايين موظف بالدولة صرف مرتبات شهر يوليو 2021 بداية من يوم 23 يوليو ثم 24 و25 و26 من نفس الشهر عن طريق التحويلات البنكية والكروت المصرفية.

موعد صرف مرتبات يوليو 2021 لـ33 وزارة

وأعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 للعاملين بـ33 وزارة وهيئة وجهة حكومية يوم 23 يوليو بينما يبدأ موظفي 20 وزارة وجهة وهيئة صرف مرتبات يوليو 2021 يوم 24 يوليو ثم يبدأ موظفي 13 وزارة وجهة وهيئة صرف مرتبات يوليو 2021 يوم 25 بينما حددت اليوم الرابع والأخير 26 يوليو موعداً لرصف مرتبات يوليو 2021 لباقي الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.

وهت المالية إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر يوليو 2021 مستحقات العاملين بالدولة في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية اعتبارًا من 23 يوليو 2021، مشددة في الكتاب الدوري على ضروري عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خصوصاً أن مرتبات شهر يوليو 2021 ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كان وزير المالية، محمد معيط، أعلن قواعد زيادة الحد الأدني للأجور لتكون - من 2000 إلى 2400 جنيه للدرجة السادسة، - من 2200 إلى 2640 جنيهًا للدرجة الخامسة، - من 2400 إلى 2880 جنيهًا للدرجة الرابعة.- من 2600 إلى 3120 جنيهًا للدرجة الثالثة.- من 3 آلاف إلى 3600 جنيه للدرجة الثانية.- من 3500 إلى 4200 جنيه للدرجة الأولى.- من 4 آلاف إلى 4800 جنيه لدرجة مدير عام.- من 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه للدرجة العالية.- من 7 آلاف إلى 8400 جنيه للدرجة الممتازة.