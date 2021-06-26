«القمر في التاريخ والأساطير وأثره على النساء» بمعرض الكتاب 2021

أعلنت دار العربي للنشر والتوزيع، طرح كتاب «القمر في التاريخ والأساطير والثقافة وأثره على النساء» بجناح الدار في صالة 1 - B40، بمعرض الكتاب 2021، والمقرر انطلاقه في الفترة من 30 يونيو الجاري إلى 15 يوليو المقبل.

والكتاب من تأليف بيرند برونر، وترجمة الدكتورة هبة شريف، ويقدم تاريخًا موجزًا للآثار التي تركها القمر في المخيلة الإنسانية، حيث يوضح كيف اتخذت التصورات عن القمر أشكالًا عدة في الثقافات والأساطير المختلفة، وكيف استنهض القمر طموح الناس، ودفعهم للقيام باختراعات كان لها تأثير واسع النطاق.

وحسب بيان دار النشر، يستعرض الكتاب كيف استخدم الناس القمر من أجل تشكيل بنية الوقت وكيف رسموا أولى خرائطه، وكيف شرحوا أصله ونشأته وتأثيره على الطبيعة وعلى النساء بشكل خاص؛ ومدى تأثير القمر على حالتهن المزاجية وسلوكهن، والدور الذي لعبه في تحديد مجرى حياتهن.

وقالت الدكتورة هبة شريف مترجمة الكتاب، في تصريحات صحفية، إن «برند برونر» مؤلف الكتاب كاتب ألماني يكتب ويربط بين الأدب والفنون والعلوم والتاريخ، وكتاباته ناجحة جدًا على مستوى العالم، لأنها كتابات عميقة وفي نفس الوقت سهلة التلقي للقارئ المهتم غير المتخصص. وذكرت «أدهشتني في الكتاب قدرته على شرح نظريات لها علاقة بنشأة القمر والطبيعة الجيولوجية للقمر وتأثير القمر على الظواهر الطبيعبة في الأرض، وتأثيرة على صحة الإنسان، انطلاقًا من الحكايات الشعبية والأساطير والأفلام والأدب، لذا حقق الكتاب نجاحًا عالميًا».