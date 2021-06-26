الخريطة الكاملة.. كيف تصل معرض الكتاب 2021 بأيسر الطرق؟

أعلنت وزارة الثقافة، تقديم العديد من التسهيلات للجمهور خلال فترة إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، ومنها خدمة الوصول إلى المعرض بأيسر الطرق.

وأكد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، أنه وبالتنسيق مع وزارة النقل، تقرر توفير 11 خط أتوبيس، تعمل عليها 118 سيارة من جميع أنحاء القاهرة الكبرى للجمهور، كما تم توفير خدمة نقل مجانية من وإلى محطة مترو أرض المعارض بمدينة نصر على مدار اليوم أثناء فترة إقامة المعرض.

خطوط مواصلات معرض الكتاب 2021

خط1: يبدأ من موقف عبد المنعم رياض، ويمر بكل من رمسيس، عباسية، جامعة الأزهر، محور المشير وصولا إلى معرض الكتاب.

خط 2: يبدأ من دوران شبرا مرورا بشارع شبرا، أحمد حلمي، شارع رمسيس، العباسية، نادي السكة، جامعة الأزهر، محور المشير، معرض الكتاب.

خط3: من النزهة الجديدة، ميدان الحجاز، السبع عمارات، مكرم عبيد، مصطفى النحاس، المنهل الوفاء والأمل، معرض الكتاب.

خط 4: الأميرية، ميدان المطرية، الحلمية، كلية بنات عين شمس، ميدان هشام بركات، الحي السابع، حي السفارات، معرض الكتاب.

خط 5: ميدان الجيزة، إلى جامعة القاهرة، القصر العيني، السيدة عائشة، الأتوستراد، جامعة الأزهر، معرض الكتاب.

خط 6: صقر قريش بالمعادي، كارفور المعادي، نادي وادي دجلة، الطريق الدائري، محور المشير، معرض الكتاب.

خط 7: المظلات، مرورا ب سراي القبة، روكسي، السبع عمارات، الحي الثامن، الوفاء والأمل، محور المشير، معرض الكتاب.

بالإضافة إلى خطوط عابرة بمحور المشير تمر بمعرض الكتاب:

خط 8: أحمد حلمي، معرض الكتاب، التجمع الثالث.

خط 9: عبد المنعم رياض، معرض الكتاب، الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

خط 10: شرق شبرا الخيمة، معرض الكتاب، التجمع الثالث.

خط 11: بولاق الدكرور، معرض الكتاب، التجمع الثالث

وفي حالة استخدام السيارات الخاصة فـ«لوكيشن» مكان المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية.