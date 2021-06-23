تفاصيل نقل إصدارات الناشرين إلى معرض الكتاب 2021

يستعد أعضاء اتحاد الناشرين المصريين المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المزمع انطلاقه في 30 يونيو الجاري، إلى نقل إصداراتهم إلى أرض المعرض بالتجمع الخامس.

وقال محمود خلف، رئيس لجنة المعارض باتحاد الناشرين، في تصريحات صحفية، إنه تم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للكتاب بشأن تنظيم مشاركة الناشرين بالمعرض.

وأوضح رئيس لجنة المعارض باتحاد الناشرين، أنه تقرر نقل الكتب للمعرض يوم الجمعة المقبل، من الساعة 8 صباحًا، حتى الواحدة بعد منتصف الليل بالنسبة للناشرين بصالة 1 ، 2 ، بينما سيتم نقل الكتب يوم السبت المقبل بذات التوقيت بالنسبة للناشرين بصالة 3 ، 4 بالمعرض.

وأضاف «خلف»: «سيتم فرش الأجنحة يومي الأحد والإثنين المقبلين طوال اليوم، مع وضع الطرود على «طبالي» خشبية أو إحضار عمال لتنزيل الكتب على «الطبالي» وستتولى إدارة المعرض نقلها للأجنحة، وضع ملصق توضيحي كبير على الكرتونة باسم دار النشر ورقم الجناح».

30 يونيو.. موعد افتتاح معرض الكتاب

ويفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس لوزراء الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام تحت شعار «في القراءة حياة»، و تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 30 يونيو الجاري، بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس، على أن يبدأ المعرض في استقبال الجمهور ابتداء من 1 يوليو المقبل من الساعة العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء يوميا عدا الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا إلى العاشرة مساء.

ويقام المعرض على مساحة 40 ألف متر مربع، ويشارك في الدورة الحالية 1218 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا من 25 دولة، من 4 قارات، ومن الدول الأفريقية المشاركة 7 دول هي السودان، وجنوب السوادن، ليبيا، المغرب، وتونس، اريتريا، والصومال، ويشارك من آسيا 12: العراق، الكويتـ والإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمنـ فلسطين، البجرين، سوريا، ايابان، كوريا.فيما يشارك من أوربا كل من صربيا وروسيا واليونان وبريطانيا وإسبانيا، ومن أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية.