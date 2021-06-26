بعد انهيار عقار العطارين.. 4 خطوات لاستخراج الضحايا

صراخ وحزن وألم يملأ منطقة العطارين، في محافظة الإسكندرية، إثر انهيار عقار رقم 13، بشارع مرسي بدر، والمعروف بعقار «المحاريث والهندسة».

الهدوء اختفى وأصوات المعدات وأفراد قوات الحماية المدنية، تملأ المنطقة، التي تتشح بالسواد؛ حدادا على الضحايا، الذين قضوا في الحادث، ولا يزال عدد كبير منهم أسفل الأنقاض، وتسعى الحماية المدنية لاستخراجهم.

مهمة وحيدة للبحث الجنائي.. و3 لقوات الحماية المدنية

جهود كثيرة تبذل لاستخراج الضحايا من أسفل الأنقاض، منها ما يتعلق بالبحث الجنائي، والأخرى تتعلق بجهود الحماية المدنية.

يقول اللواء ممدوح عبد القادر، المدير السابق لإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة: إن قوات الحماية المدنية، تتولى تنفيذ دور مهم للغاية في التعامل مع العقارات المنهارة، وينقسم ذلك لعدة مراحل، بهدف إنقاذ وحماية المواطنين.

يضيف «عبد القادر»، في تصريحات إلى «الوطن»، أنه فور وقوع الحادث، تنتقل الأجهزة المعنية كافة، إلى موقع الحادث، لممارسة مهامها، حيث تتولى أجهزة البحث الجنائي، مهمة جمع التحريات السريعة عن عدد الأفراد الذين تواجدوا داخل العقار، قبل الحادث، فيما يتولى الأمن العام مهمة تأمين العقار، منعا لحوادث السرقة.

قوات الحماية المدنية، تتولى عدة مهام - حسب «عبد القادر» - أولها مساعدة المصابين والناجين، ورفع الأنقاض بطريقة أولية، من خلال استخدام اليد من دون الحاجة إلى معدات، حرصا على عدم تضرر المواطنين الذين يمكن استخراجهم بسهولة، مع إمكانية الاستعانة ببعض المقاولين وكشافات الإنارة.

وتابع أن ثاني تلك الخطوات، يكون بعد فترة محددة من البحث باليد المجردة، حيث تستعين القوات بالمعدات الخفيفة، مثل «الفأس والكوريك»، بين الأماكن المتوقع تواجد المواطنين فيها، حسب موعد الانهيار، فمثلا إذا انهار ليلا، يكون البحث في غرف النوم، أما إذا كان صباحا، يكون البحث في المطبخ وغرف المعيشة.

استخدام المعدات نصف الثقيلة بحساسية

ويواصل المدير السابق لإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، حديثه، بأن ثالث تلك الخطوات، يتمثل في الاستعانة بالمعدات نصف الثقيلة، ومنها «اللودر»، ولكن بدقة وحساسية شديدة، تجنبا لأي حادث عرضي من سقوط الأنقاض على أحياء، إضافة لرفع الركام بأكمله.

ونوه بأنه أثناء تلك المراحل المتعددة، تستخدم القوات وسائل الاستماع والتصوير، وتستعين بكلاب بوليسية مدربة جيدا على أعمال إنقاذ المواطنين أسفل الأنقاض، حيث تتمكن من تحديد ما إذا كان الشخص متوفيا أو على قيد الحياة، من خلال نبضات قلبه بفضل حاستها القوية.

وأردف أنه يتم التعرف على وجود مفقودين أسفل العقار، من خلال أجهزة ومعدات الاستماع لمعرفة الأصوت وتحديدها، ليتم عقب ذلك إدخال كاميرات تلفزيونية صغيرة للتصوير بين الأنقاض، للتأكد من وجود أفراد أسفله والتواصل معهم.

تفاصيل انهيار العقار

وشهدت منطقة العطارين في محافظة الإسكندرية، أمس الجمعة، سقوط العقار رقم 13 شارع مرسي بدر، والمعروف بعقار «المحاريث والهندسة»، حيث تلقت النيابة بلاغا بذلك، ووجود أشخاص محتجزين تحت الأنقاض، وسرعان ما انتقل مسئولو الحي وقوات الحماية المدنية وقسم الشرطة رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وأنقذت قوات الحماية المدنية 4 أشخاص من السكان، فيما تحاول حاليا البحث عن اثنين آخرين تحت الأنقاض، حيث أصيبت سيدة مسنة عمرها 70 سنة بكدمات عديدة، بسبب انهيار العقار بشكل مفاجئ.

فيما كشف مصدر مسئول بحي وسط الإسكندرية أن عقار العطارين المنهار صادر له قرار ترميم يحمل رقم 72 لسنة 2018، لكن لم ينفذه السكان.