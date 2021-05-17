المطبخ سقط عند الجيران.. انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية دون إصابات

أخلى حي وسط الإسكندرية وفقا لتوجيهات رجب النقيدي رئيس الحي، اليوم، عقارا من السكان في منطقة العطارين، بعد أن سقطت أسقف المطابخ في طوابق العقار من الدور الثالث حثي الدور الأول، وأجزاء من عقار دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح، وقرر رئيس الحي عمل إخلاء مؤقت للسكان دون المنقولات حماية للأرواح، وتمت الإحالة للإدارة الهندسية لاتخاذ اللازم قانونا، وعرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتبين أن العقار صادر له قرار الترميم رقم 7 لسنة 1998.

انهيار أجزاء من العقار دون خسائر في الأرواح

وبحسب بيان حى وسط الإسكندرية ففي استجابة سريعة وعاجلة للبلاغ الوارد من شرطة النجدة بسقوط أجزاء من سقف مطبخ عقار بـ4 ممر أرتينوف من شارع صلاح سالم محطة الرمل أمام بنك القاهرة، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح، تم الانتقال فورا لموقع العقار بحضور مدير إدارة الأزمات وإدارة المتابعة بالحي، حيث تمت المعاينة.

سقوط منطقة المطبخ في 3 طوابق

واتضح سقوط أسقف المطبخ من الدور الثالث حتى الدور الأول بدون حدوث إصابات، وأن العقار قديم ومشغول بالسكان، ومكون من دور أرضي بالإضافة إلى 3 أدوار علوية وجزء بالسطح.

إخلاء العقار من السكان

وقررت إدارة الحي عمل إخلاء مؤقت للسكان دون المنقولات بقسم شرطة العطارين حماية للأرواح، وتم الإحالة للإدارة الهندسية لاتخاذ اللازم قانونا، وبالفحص تبين أن العقار صادر له قرار الترميم رقم 7 لسنة 1998، وجار المتابعة وعرض العقار علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.