ضبط عاطلين بحوزتهما هيروين وأسلحة نارية ببنها

ألقت مديرية أمن القليوبية، القبض على عاطلين أثناء استقلالهما سيارة ملاكي وبحوزتهما كمية الهيروين وبندقية وفرد خرطوش وكمية من الطلقات ومبلغ مالي، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وردت معلومات للواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية تفيد بقيام عاطلين بدائرة مركز شرطة بنها بالإتجار في المواد المخدرة واتخذا من دائرة مركز شرطة بنها مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي، تم عرض المعلومات على اللواء فخرالدين العربى مدير أمن القليوبية وتشكيل فريق بحث لضبط المتهمين.

في أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهمين اثناء استقلالهما سيارة ملاكى بدائرة المركز، وبحوزتهما بندقية خرطوش و فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى و 2 هاتف محمول

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح للدفاع عن تجارتهما والمبلغ المالى من حصيلة البيع والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

في وقت سابق شنت مديرية الأمن فى القليوبية حملة على قرية مشتهر بدائرة مركز طوخ لضبط الخارجين على القانون وحائزى الاسلحة النارية حيث تم ضبط 5 عاطلين بحوزتهم 7 قطع سلاح نارى و4 اسلحة بيضاء و18 قضية مخدرات وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية اخطارا من المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة مكبرة لاستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين اسفرت عن ضبط 7 قطع سلاح نارى عدد من الطلقات النارية بحوزة 5 متهمين وضبط 18 قضية مخدرات ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة بحوزة 19 متهم لعدد 12 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا "سرقات" ضبط 4 قطع سلاح أبيض، كما تمكنت الحمله من تنفيذ 7146 حكم قضائى متنوع واحيل جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.