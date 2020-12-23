حبس جامعيين حاولا تهريب مخدرات لسجين في قسم شرطة بنها

أمرت نيابة بنها بحبس طالبين جامعيين، اليوم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية ضبطهما خلال محاولتهما تهريب «حشيش وبانجو وأقراص مخدرة» لنزيل بسجن بنها بغرض الاتجار في المضبوطات بين المساجين، كما قررت النيابة تحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي لبيان المواد المخدرة التي تحتويها وطلبت تحريات المباحث.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة من العميد سيد رصاص، مأمور قسم شرطة أول بنها بضبط طالبين جامعيين حاولا تهريب مخدرات لمسجون بسجن القسم.

انتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتبين من المعاينة والفحص أنّه أثناء قيام ضباط مباحث قسم شرطة أول بنها بتفتيش متعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن القسم، تمكنوا من ضبط «هـ. م. م» 22 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق، و«أ. م. أ» 23 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة بمعهد الخدمة الاجتماعية.

وتبين أنّ بحوزتهما 4 قطع متوسطة الحجم من مخدر الحشيش تزن نحو 40 جراما، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن نحو 50 جراما، و28 قرصا مخدرا، داخل كيس بلاستيكي داخل الأطعمة المعدة لزيارة لصديقهما السجين «ح. م. ح» 22 عامًا، عاطل، ومحبوس على ذمة القضية جنح قسم أول بنها، ضرب والمقضي فيها عليه بالسجن لمدة عام بغرض الإتجار فيها بين المسجونين.

في وقت سابق، ألقت أجهزة إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، القبض على عاطل يدير دولاب للأقراص المخدرة بمنطقة مساكن الموالح ببنها، بعد مطاردة مع الشرطة، وبحوزته 600 قرص مخدر، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وامرت بحبس المتهم 4 أيام.