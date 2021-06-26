امتحانات الثانوية العامة.. لجنة من «التعليم» تتابع استعدادات مطروح

استقبل ‏عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أعضاء اللجنة الوزارية الموفدة من وزارة التربية والتعليم بمطروح، المنوطة بمتابعة أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، للعام الدراسى 2020/2021 برئاسة سيد أحمد سيد وعضوية كل من هانى عيد دياب ومحمود حافظ و أيمن الشيخ، وذلك بحضور اللجنة الثلاثية برئاسة اسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام وعضوية منى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية ومحمود مبروك.

امتحانات الثانوية العامة.. استعدادات نهائية في مطروح

وناقشت لجنة وزارة التربية والتعليم مع أعضاء اللجنة الثلاثية المسئولة في مديرية التربية والتعليم بمطروح، خلال اللقاء الذى عقد، اليوم، السبت بمقر مديرية التربية والتعليم بمدينة مرسى مطروح، أوجه الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة المقرره يوليو المقبل، ومدى جاهزية استراحات المعلمين المنتدبين من خارج المحفاظة، والتأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا‏.

امتحانات الثانوية العامة.. تعقيم لجان مطروح

وأكد وكيل وزراة التربية والتعليم بمطروح ل «الوطن»، أنه سيتم تعقيم جميع لجان امتحانات الثانوية العامة، من خلال الإدارات التعليمية في الحمام والعلمين، والضبعة، ومرسى مطروح، والنجيلة، وسيدى برانى، والسلوم، وسيوة، قبل إنطلاق الإمتحانات، كما ستستمر أعمال التعقيم يوميا عقب الإنتهاء من امتحان كل مادة، والتشديد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية، من إرتداء الكمامات الطبية، والتباعد الإجتماعي داخل اللجان، وتنظيم الدخول، ومنع الزحام، للحفاظ على الصحة العامة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

امتحانات الثانوية العامة.. تجهيز استراحات للمراقبين ورؤساء اللجان

وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه جرى تجهيز استراحات لجميع المراقبين والملاحظين، ورؤساء اللجان، في مراكز ومدن المحافظة التى يوجد بها لجان منعقده، وتزويدها بجميع الإمكانات اللازمة التى تتيح لهم اقامة مريحة منذ بداية الامتحانات وحتى نهايتها، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

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