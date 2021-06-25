التعليم تبدأ تركيب كاميرات مراقبة لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2021

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع إحدي الجهات المسؤولة، تركيب كاميرات مراقبة لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، داخل اللجان الامتحانية، لضبط الغشاشين، والعمل على القضاء على ظاهرة الغش الإلكتروني والجماعي داخل اللجان، حيث من المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة 10 يوليو المقبل لطلاب الشعبة العلمية، و11 من نفس الشهر لطلاب الشعبة الأدبية.

تركيب كاميرات مراقبة لأعمال امتحانات الثانوية 2021 لمواجهة الغش

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن الوزارة سعت إلى تركيب كاميرات مراقبة لاعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، للقضاء على ظاهرة الغش، موضحة أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وأنه سيتم التشديد على جميع الطلاب بالإلتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان وعدم نزعها طوال ساعات الامتحان، للحد من انتشار كورونا.

التعليم: تركيب كاميرات مراقبة لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2021 بلجان الامتحانات

وصرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تركيب كاميرات مراقبة لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، سيعمل على ضبط الطلاب الغشاشين، لافتاً إلى أن جميع اللجان الامتحانية سيتم فيها تركيب كاميرات مراقبة، لتحقيق العدالة بين جميع الطلاب، ولمنع الغش الإلكتروني والجماعي، موضحا أن امتحانات الثانوية العامة ستنتهي يوم 29 يوليو المقبل لطلاب الشعبة الأدبية، وتنتهي لطلاب الشعبة العلمية 2 أغسطس المقبل.

تركيب كاميرات مراقبة لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2021 لتحقيق العدالة بين الطلاب

وقال طارق شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن تركيب كاميرات مراقبة لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، ستتم لأول مرة، وستكون متصلة بغرف العمليات، لرصد أعمال الامتحانات، وأن امتحانات الثانوية العامة ستعقد إلكترونيا وورقيا للطلاب النظاميين، علاوة على عقد الامتحان ورقيا للطلاب الراسبين والمنازل، وأنه سيتم تأجيل امتحانات الثانوية للطلاب المصابين بفيروس كورونا للدور الثاني، بكامل الدرجات، شرط أن يكون الطالب لديه المستندات الطبية التي تثبت أنه كان مصابا بفيروس كورونا خلال توقيت عقد الامتحانات.