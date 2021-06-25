جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائي.. علمي وأدبي بكل المحافظات

أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الثانوية العامة 2021، الأمر الذي يُثير توتر وقلق أسر وطلاب الثانوية العامة، خصوصاً أنّهم يؤدون امتحانات الثانوية العامة في ظروف استثنائية في ظل جائحة كورونا، فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائي كل المحافظات، حتى يتسنى لطلاب الثانوية العامة وأسرهم معرفة جدول الامتحانات النهائي، للشعبتين العلمية والأدبية، بالإضافة إلى مدارس المتفوقين والمكفوفين، حيث تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2021 في 11 يوليو وتنتهي 5 أغسطس المُقبل في كافة المحافظات.

وتقدم «الوطن» كل ما تريد معرفته عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائي كل المحافظات في ظل ما تقدمه لقرائها من خدمات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائي كل المحافظات.. طلاب الأدبي

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2021 لطلاب شعبة "أدبي" الأحد 11 يوليو المُقبل بامتحان اللغة العربية، ثم امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 13 يوليو، بينما امتحان الجغرافيا يوم الخميس 15 يوليو، فيما يمتحن الطلاب الفلسفة والمنطقة يوم الأحد 18 يوليو، والتاريخ الأحد 25 يوليو، وعلم النفس والاجتماع الثلاثاء 27 يوليو، وأخيراً اللغة الأجنبية الأولى الخميس 29 يوليو.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائي كل المحافظات.. الأجازات

وتأتي أجازة عيد الأضحى المبارك خلال أيام امتحانات الثانوية العامة 2021، حيث يحصل طلاب الثانوية العامة على أجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو إلى 23 يوليو، على أن يستكملوا امتحانات الثانوية العامة مرة أخرى بعد انتهاء الأجازة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائي كل المحافظات.. طلاب علمي

وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائي كل المحافظات لطلاب الشعبة العلمية، كالتالي: حيث تنطلق الامتحانات يوم السبت 10 يوليو بامتحان اللغة العربية، ثم اللغة الأجنبية الثانية يوم الاثنين 12 يوليو، والرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية الأربعاء 14 يوليو، والكيمياء السبت 17 يوليو، وأجازة عيد الأضحى من 19 يوليو وحتى 23 يوليو، ثم يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان الفيزياء السبت 24 يوليو، واللغة الأجنبية الأولى الاثنين 26 يوليو، والرياضات التطبيقية "الديناميكا" الأربعاء 28 يوليو، والأحياء والرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" السبت 31 يوليو، وأخيراً الجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات البحتة "تفاضل وتكامل" الاثنين 2 أغسطس.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائي كل المحافظات.. مدارس المتفوقين

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، امتحانات الثانوية العامة 2021 في كل المحافظات، بدءاً من الأحد 11 يوليو بامتحان مقاييس المفاهيم "اللغة الإنجليزية"، ثم اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "اللغة الإنجليزية" الثلاثاء 13 يوليو، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "اللغة العربية" ومقاييس المفاهيم "اللغة العربية" الخميس 15 يوليو، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "اللغة الأجنبية الثانية" ومقاييس المفاهيم "اللغة الأجنبية الثانية" الأحد 18 يوليو.

وبعد ذلك يحصل طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين على إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 وحتى 23 يوليو.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2021 في مدارس المتفوقين مرة أخرى عقب أجازة العيد، بمقاييس المفاهيم "الجيولوجيا" ومقاييس المفاهيم "الرياضيات التطبيقية" الأحد 25 يوليو، ومقاييس المفاهيم "الكيمياء" الثلاثاء 27 يوليو، ومقاييس المفاهيم "الفيزياء" الخميس 29 يوليو، ومقاييس المفاهيم "الأحياء" ومقاييس المفاهيم "الرياضيات البحتة" الأحد 1 أغسطس، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الأحياء والجيولوجيا" واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الرياضيات" الثلاثاء 3 أغسطس، وأخيراً اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الكيمياء والفيزياء" الخميس 5 أغسطس.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائي كل المحافظات.. الطلاب المكفوفين

أمّا عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائي كل المحافظات للطلاب المكفوفين، فينطلق ماراثون الامتحانات بامتحان اللغة العربية "ورقة أولى" يوم الأحد 11 يوليو، ثم اللغة العربية "ورقة ثانية" الاثنين 12 يوليو، ثم اللغة الأجنبية الأولى "ورقة أولى" الأربعاء 14 يوليو، واللغة الأجنبية الأولى "ورقة ثانية" الخميس 15 يوليو، والجغرافيا "ورقة أولى" السبت 17 يوليو، والجغرافيا "ورقة ثانية" الأحد 18 يوليو.

ويحصل طلاب الثانوية العامة المكفوفين على إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 وحتى 23 يوليو.

وتستأنف أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021 كل المحافظات للطلاب المكفوفين، عملها عقب انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك الأحد 25 يوليو بامتحان علم النفس وعلم الاجتماع على فترتين، بينما التاريخ "ورقة أولى" الثلاثاء 27 يوليو، والتاريخ "ورقة ثانية" الأربعاء 28 يوليو، واللغة الأجنبية الثانية "ورقة أولى" و"ورقة ثانية" على فترتين الأحد 1 أغسطس، وأخيراً امتحان الفلسفة في الفترة الأولى والمنطق في الفترة الثانية يوم الثلاثاء 3 أغسطس.

وبذلك تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2021 في كل المحافظات.