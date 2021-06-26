كرم جبر: مصر لديها اكتفاء ذاتي من السلع الغذائية.. «الأزمات انتهت»

أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مصر لديها اكتفاءً ذاتيًا من السلع الغذائية، بعدما كانت نستورد كل شيء.

وقال «جبر»، في كلمته بالجلسة الحوارية المفتوحة، التي عقدت في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم السبت، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: «إنه منذ سنوات مضت كنا نستورد كل شيء من الفول والعدس والذرة، وكانت تحدث أزمات غذائية كل فترة وأخرى، ولكن جهود الدولة المصرية استطاعت تأمين كافة احتياجات الأسرة المصرية، ولم يعد هناك أزمات تتعلق بالسلع الأساسية»، مضيفًا «فمن لا يملك غذاءه لا يمتلك أمنه القومي».

من جانبه، قال وزير الزراعة، إن كثير من الدولة بما تملكه من موارد مالية لم تستطع تأمين احتياجات شعبها من السلع الغذائية مثلما حدث في مصر من تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

وأوضح «القصير» أن المؤسسات الدولية أشادت بجهود مصر، مثل صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى أنه مع انخفاض أسعار المواد الغذائية، انخفض معدل التضخم الرئيسي بمصر.