كرم جبر: ما حدث في مصر خلال عهد الرئيس السيسي يشبه المعجزة

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن ما حدث من إنجازات في السنوات الأخيرة تحت الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشبه المعجزة، فقد كانت الدولة المصرية على شفا الانهيار والضياع، فانطلقت وتقدمت، وأصلحت مؤسساتها، وأصبحت تمتلك اقتصادا قويا.

ما حدث في مصر خلال آخر 7 سنوات غير مسبوق

وأضاف جبر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شلش مقدم برنامج «أحداث اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن ما حدث في مصر خلال آخر 7 سنوات غير مسبوق، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية كانت أمام خيارين، بعد استيلاء جماعة الإخوان الإرهابية على الحكم، الأول هو أن تذهب إلى العصور الوسطى، بعدما استولت جماعة الإخوان الإرهابية على الحكم، والثاني هو أن تنقذها العناية الإلهية وتنطلق إلى الأمام.

العناية الإلهية كانت مع مصر

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في معرض تعليقه على الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو والذكرى السابعة لتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر: «العناية الإلهية كانت مع مصر، وأصبح لها رئيسا له مواصفات مصر وشعب استطاع أن يقف في ظهر الرئيس والجيش كان عظيما ولا انتماء ولا ولاء إلا للدفاع عن مصر».

مصر تشهد مشروعا جديدا كل يوم

وأوضح جبر، أن «مصر تشهد مشروعا جديدا كل يوم، وعندما زرت دولا عربية وأجنبية ومنها بعض الدول الغنية جدا، قيل لي إن ما يحدث في مصر لم يحدث في أي دولة أخرى حتى الدول الغنية منها، فرغم أزمة كورونا وما حدث بعد عام 2011 إلا أن الدولة المصرية استطاعت ان تقف على أرض صلبة».