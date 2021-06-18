كرم جبر: القاهرة والرياض رمانة الميزان بالمنطقة

قال الكاتب الصحفي قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الإعلام كالنار، إما أن يجلب الدفء أو يشعل النار، متمنيا أن يكون الإعلام المصري والسعودي يجلب الدفء ويقرب بين الشعبين لأن التوجيهات التي يصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للإعلام يطلب فيها أن يعمل الإعلام على التقريب بين الشعوب وأن يتصدى للفتن وللمؤامرات، مشددا على أن القاهرة والرياض رمانة الميزان بالمنطقة، موضحا أنه ينتظر البلدين مستقبل عظيم.

وأضاف «جبر» خلال استضافته في برنامج 60 دقيقة المذاع على فضائية extra news ويقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، أمس الخميس، أن الرئيس السيسي طلب أن يرأب الإعلام المصري السعودي الصدع لكي يكون إعلاما بناء ولا يهدم ويشيد العلاقات ولا يفسدها وألا يتدخل الإعلام في شأن الدول الأخرى وشعوبها.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن على الإعلام أن يحترم إرادة الشعوب، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خطوط تلاقي بين الإعلام المصري والسعودي لأن السعودية ومصر يركزان على خطة 2030 وسيعمل الإعلام في البلدين على التقريب بين الشعبين، مبينا أن التقارب يتم وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأثنى رئيس المجلس الأعلى للإعلام، على التطور الذي يشهده الإعلام السعودي الذي فتح المجال أمام المرأة وتركيزه على تنمية الوعي المجتمع والتنوير في البلد الخليجي الذي يعد من أهم الدول العربية والإسلامية.