القصير: قلة مساحة الرقعة الزراعية أبرز التحديات التي تواجه القطاع

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن مصر تمكنت من تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لمواطنيها، وهو الأمر الذي لم تتمكن منه الكثير من الدول بما تمتلكه من موارد مالية.

وأضاف وزير الزراعة، في كلمته بالجلسة الحوارية المفتوحة التي عقدت بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن قطاع الزراعة المسؤول عن تحقيق الأمن الغذائي وأن معظم إنتاجه مدخلات في الصناعة، ويساهم في الصادرات السلعية بنسبة 17% وبالتالي يساهم في احتياطي النقد الأجنبي كما يساهم في الناتج المحلي الاجمالي.

ولفت «القصير»، إلى أن قطاع الزراعة يواجه مجموعة من التحديات، من بينها محدودية الرقعة الزراعية، وأيضا محدودية المياه في ظل أزمة السد الإثيوبي، حيث تسعى مصر للحفاظ عل حقها التاريخي.

كما أشار الوزير إلى مشكلة أخرى تواجه القطاع، وهي التغيرات المناخية التي تؤثر على العديد من المحاصيل، مضيفًا «نحتاج أصنافًا جديدة تتأقلم مع التغيرات المناخية».