«الثقافة» تعلن أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير غدا

تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، تعقد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مؤتمرًا صحفيًا في الواحدة ظهر غد الأحد بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، للاحتفال بإعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير.

ويُعقد المؤتمر بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء اللجنة العليا للجائزة الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتورة رشيدة الشافعي، والمهندس زياد عبد التواب، والكاتبة فاطمة المعدول، والتشكيلي الكبير محمد عبلة، والدكتور محمد المنسي قنديل، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والكاتب محمد عبدالحافظ رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، والمستشار محمد الموافي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الثقافة، وأعضاء لجان التحكيم والفرز في مختلف فروع الجائزة.

ويعقب المؤتمر احتفال فني لنماذج من أطفال مصر بمركز تنمية المواهب بالأوبرا من فصلي الكورال والباليه، ويقوم بتغطيته مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية، ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية.

يذكر أن جائزة الدولة للمبدع الصغير أُعلن عنها في نهاية فبراير الماضي، وتضم فئتين عمريتين الأولى من 5 إلى 12 عامًا، والفئة الثانية من 12 إلى 18 عامًا، وتشمل ثلاثة مجالات، الأول الآداب في أفرع القصة والشعر والمسرح، والثاني في الفنون في أفرع الرسم والعزف والغناء، أما المجال الثالث فهو الإبداع والابتكار في فرعي التطبيقات والمواقع الإلكترونية، إضافة إلى الابتكارات العلمية.